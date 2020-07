Koronawirus zatrzymał odrę. Ani jednego przypadku we Włoszech

Podczas gdy w całym zeszłym roku zarejestrowano ponad 1600 zachorowań na odrę, dotąd w tym roku zostało potwierdzonych 98. W styczniu zachorowały 52 osoby, w lutym 37, a w marcu dziewięć. Od tego czasu nie zgłoszono żadnych następnych zachorowań. Lekarze tłumaczą to narodową kwarantanną, zamknięciem kraju oraz ograniczeniem kontaktów między ludźmi.

Odra była w ostatnich latach coraz poważniejszym problemem we Włoszech, zwłaszcza z powodu poważnych powikłań, do jakich dochodziło w jej wyniku. Przypadki tej choroby wirusowej w 2019 roku potwierdzono we wszystkich regionach kraju, w tym 58 proc. w Lombardii i Lacjum. Średnia wieku chorych to 30 lat. 86 proc. osób, które zaraziły się odrą, nie było szczepionych.

Szczepionka przeciwko odrze jest na liście obowiązkowych szczepień, wprowadzonych przez rząd na mocy ustawy w 2017 roku.

Podobne skutki społecznej kwarantanny zaobserwowano również w Polsce. Od początku epidemii w naszym kraju stwierdzono o połowę mniej przypadków grypy i o ponad dziewięćdziesiąt procent mniej zachorowań na odrę.

