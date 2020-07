Brejza o "szaleńczym przejeździe" prezydenckiej kolumny. Interweniuje w SOP

"Pojazdy prezydenckiej kolumny pędziły dwoma pasami ruchu, spychając innych użytkowników ruchu" - przekazał senator KO Krzysztof Brejza i zamieścił nagranie z przejazdu. Jego autor twierdzi, że zarejestrował przejazd Andrzeja Dudy do Łowicza. "Zero wniosków po tylu wypadkach" - ocenił Brejza i wystąpił z interwencją do szefa Służby Ochrony Państwa. Wnosi o pilne postępowanie wyjaśniające.