Autonomiczne łodzie z karabinami maszynowymi. Testuje je brytyjskie wojsko

Bezzałogowe łodzie to inwestycja Royal Navy opiewająca na kwotę ponad 3 milionów funtów. Nowa wersja Pacific 24 miałaby usprawnić prowadzenie operacji ratunkowych, a także "umożliwić kilka nowych rodzajów misji".

Łodzie będą kontrolowane ze statku macierzystego, takiego jak fregata czy niszczyciel.

Jeremy Quin z brytyjskiego ministerstwa obrony powiedział, że rozpoczęcie prób bezzałogowej łodzi Pacific 24 jest ważnym krokiem w rozwoju autonomicznych zdolności Royal Navy, których celem jest "pozostanie w czołówce innowacji wojskowych, gotowych sprostać zmieniającym się zagrożeniom wojny".

Jak podaje geekweek.pl na dziobie jednostki zainstalowano w pełni automatyczny stabilizowany system broni maszynowej o kalibrze 12,7 milimetra. Wojsko ujawniło, że chociaż karabin sterowany jest przez zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, to jednak ostateczną decyzję odnośnie oddania strzału podejmuje ludzki operator.

Testy - najpierw z operatorami

Na pokładzie łodzi znalazły się najnowocześniejsze systemy monitorowania otoczenia, w tym kamery obrazujące w świetle widzialnym i w podczerwieni. Pomimo pełnej autonomii łodzi, na początek nad każdą ich misją będą czuwali operatorzy.

