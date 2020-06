28 incydentów wyborczych od początku ciszy. Ponad połowa - na Śląsku

Jak poinformowała st. asp. Wioletta Szubska, od początku obowiązywania ciszy wyborczej policjanci w całym kraju odnotowali 28 incydentów łamania ciszy wyborczej. - Między innymi w Białymstoku policjanci ujawnili dziewięć zniszczonych banerów wyborczych i jeden plakat - podała.

- Z kolei w Płocku mężczyzna na rynku zerwał plakat jednego z kandydatów na urząd prezydenta RP i rzucił go na trawnik. Został zatrzymany - powiedziała policjantka.

Wskazała, że w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonariusze zatrzymali grupę siedmiu nietrzeźwych osób, podejrzewanych o usunięcie flagi państwowej z budynku komisji wyborczej. - Natomiast w Wałbrzychu zatrzymano strażników miejskich, którzy zrywali plakaty - mówiła. Dodała, że plakaty były również zrywane w pow. szczycieńskim.

15 incydentów na Śląsku

15 incydentów związanych z naruszeniem ciszy wyborczej odnotowała od jej rozpoczęcia do godz. 7.30 w niedzielę śląska policja. Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara, ostatni dotąd przypadek naruszenia ciszy wyborczej odnotowano po północy w Bieruniu.

- Świadkowie zatrzymali rowerzystę, który niszczył plakaty wyborcze. Przyjechali policjanci, okazało się, że mężczyzna ten jeździł na rowerze w stanie nietrzeźwości, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Został ukarany mandatem - zrelacjonowała policjantka. ZOBACZ: Zacięte kampanie, dramatyczne momenty. Wybory prezydenckie w Polsce 1989-2015 Najczęstsze w woj. śląskim przypadki łamania ciszy wyborczej polegały na niszczeniu bądź usuwaniu plakatów wyborczych. - W sobotę ok. godz. 10. w Bielsku-Białej policjanci interweniowali po zgłoszeniu, że kobieta z dzieckiem i w ciąży pocięła plakat wyborczy - podała przykład Nowara. - Policjanci na miejscu ustalili, że 29-latka na jednym ze skrzyżowań uszkodziła ostrym narzędziem plakat jednego z kandydatów, a inny plakat, innego kandydata, zerwała. Mówiła, że działała pod wpływem silnych emocji. Została przesłuchana, podjęto wobec niej czynności pod kątem wykroczenia - podała rzeczniczka. Ponadto kilka przypadków dotyczyło agitacji wyborczej w internecie, na portalach społecznościowych. Grzywna od 20 do 5000 zł

Jak przypomniała st. asp. Szubska z KGP, złamanie ciszy wyborczej jest wykroczeniem, za które może grozić grzywna od 20 do nawet 5000 zł.

Poinformowała również, że wszelkie naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać na policję. - Chodzi m.in. o rozpowszechnianie materiałów wyborczych, zwoływanie zgromadzeń, zrywanie plakatów, organizowanie pochodów i manifestacji oraz wygłaszanie przemówień - dodała.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Prezydenta kraju wybierzemy spośród 11 kandydatów.

Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania (niedziela 21.00) w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.

bia/ PAP