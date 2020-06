Wypadek autobusu w Warszawie. Ratusz chce zmiany przepisów

W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące możliwości zażywania substancji psychoaktywnych przez kierowce tego pojazdu (...) Zgodnie z przepisami nasze służby nie mają prawa w tym zakresie kontrolować kierowców i w związku z tym występujemy z pismem do pana premiera z prośbą o rozważenie zmiany przepisów - powiedział Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.

- W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące możliwości zażywania substancji psychoaktywnych przez kierowce tego pojazdu. Te informacje traktujemy jako niesprawdzone. Mamy nadzieję, że się nie potwierdzą - powiedział Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.

Pismo do premiera

- Chcemy zwrócić uwagę na fakt, ze zgodnie z przepisami nasze służby nie mają prawa w tym zakresie kontrolować kierowców i w związku z tym występujemy z pismem adresowanym do pana premiera z prośbą o rozważenie zmiany przepisów w tym zakresie. Przepisów rangi ustawowej, które by umożliwiły przewoźnikom takie właśnie kontrole - powiedział. Dodał, ze pismo prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie skierowane do premiera.

Soszyński poinformował również, że ZTM zlecił kontrole w zajezdniach firmy, do której należał autobus, który uległ wypadkowi. -Chcemy być pewni, że nasi pasażerowie mogą bezpiecznie podróżować - powiedział.

Katarzyna Strzegowska, wicedyrektor ZTM poinformowała, że pracownicy ZTM prowadzą kontrole dzisiaj w trzech zajezdniach firmy Arriva Polska.

Miasto sprawdza "procedury przewoźnika"

Kontrole, które rozpoczęły się w trzech zajezdniach Arriva Polska prowadzone są "pod kątem wewnętrznych procedur stosowanych przy świadczeniu usług dla Warszawskiego Transportu Publicznego".

Według nieoficjalnych ustaleń, dwudziestokilkuletni kierowca autobusu, który w czwartek przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8, w chwili wypadku miał być pod wpływem amfetaminy. Śledczy mieli też znaleźć przy mężczyźnie narkotyki.

Joanna Parzniewska rzeczniczka prasowa Arriva Bus Transport Polska, do której należał autobus, komentując te doniesienia podkreśliła, że na razie są to nieoficjalne informacje. - Nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji w tej sprawie, ale jeśli ona się potwierdzi, to będziemy w szoku - przyznała.

Przebił barierki i spadł z wiaduktu

Rzeczniczka stołecznego Karolina Gałecka powiedziała w piątek, że policja i prokuratura prowadzą postępowanie w tej sprawie.

- Dlatego do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez policję i prokuraturę absolutnie nie będziemy komentować doniesień mediów - wyjaśniła urzędniczka.

W czwartek w Warszawie doszło do wypadku autobusu miejskiego, który przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8. Bilans zdarzenia to jedna ofiara śmiertelna oraz 17 poszkodowanych. Cztery z tych osób są ciężko ranne.

