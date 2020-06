80-latek podczas wyprawy na grzyby złamał nogę. Pomogła policja

Mężczyzna podczas wyprawy na grzyby złamał nogę, co uniemożliwiło mu powrót o własnych siłach do domu. Na szczęście 80-latek miał przy sobie telefon komórkowy. Senior zadzwonił na numer alarmowy i poprosił o pomoc.

Do zdarzenia doszło w czwartek za cmentarzem Dębica w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). Przed godz. 14 mężczyzna wyszedł na grzybobranie. W trackie spaceru po lesie złamał nogę.

Zadzwonił pod numer 112

80-latka uratował fakt, że nie zapomniał na swoją wyprawę zabrać telefonu komórkowego. Senior zadzwonił pod numer 112 i poprosił o interwencję.

"Na miejsce przyjechała karetka. Ratownicy nie byli jednak w stanie zlokalizować seniora. Potrzebna była pomoc specjalistów od takich zadań. Na miejsce dojechali policyjni przewodnicy psów i po chwili weszli w las jeszcze głębiej. Przez półtorej godziny przedzierali się przez chaszcze i w rezultacie znaleźli mężczyznę. Był wycieńczony i kontuzjowany, ale przytomny" - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Senior został przetransportowany na noszach do karetki i później trafił do szpitala - pomoc przyszła w samą porę. Policja apeluje do wszystkich, którzy wybierają się na grzybobranie lub spacer do lasu, by powyższa historia była dla nich przestrogą.

O czym pamiętać przed wyprawą do lasu?

Ostatnio pogoda sprzyja wysypowi grzybów. Mundurowi przypominają ważne zasady bezpieczeństwa, o których powinniśmy pamiętać przed wyprawą do lasu.

Jeśli istnieje taka możliwości, zapewnijmy sobie towarzystwo, by w razie wypadku lub gorszego samopoczucia, ktoś mógł udzielić nam pomocy. Gdy podczas spaceru po lesie towarzyszy nam dziecko lub osoba starsza, pamiętajmy, by mieć ich w zasięgu wzroku.

Telefon komórkowy - to podstawa

Warto, żeby ktoś z domowników wiedział o tym, w jakie miejsce mniej więcej się wybieramy. Podajmy bliskim również przybliżony czas powrotu. Kiedy jesteśmy pierwszy raz w danym miejscu, zapamiętajmy charakterystyczne elementy, by podczas drogi powrotnej uniknąć problemów z dotarciem do domu. Zwracajmy także uwagę na oznakowania i regulaminy, które można znaleźć w terenie.

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy, który pomoże nam odczytać dokładaną lokalizację oraz latarkę - w chwili zgubienia się, te przedmioty mogą okazać się bardzo pomocne.

Przy dłuższej wycieczce do lasu pamiętajmy, by zabrać ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, a także wodę oraz coś do jedzenia.

ms/luq/ polsatnews.pl