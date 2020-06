Staruszka wyrzuciła przez okno 90 tys. zł. Policja ma tylko sylwetkę oszusta

90-latka z Gorzowa Wlkp. uwierzyła w historię o wypadku swojej córki. Na polecenie oszusta wyrzuciła przez okno 90 tys. zł. Policjantom udało się dotrzeć do nagrania z monitoringu, na którym widać sylwetkę osoby mogącej mieć związek z przestępstwem. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ujęciu sprawcy.

Policja poinformowała, że do zdarzenia doszło 17 czerwca. Informacja o możliwości popełnienia przestępstwa dotarła do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. (woj. lubuskie) po trzech godzinach od incydentu.

Śledczy ustalili, że mieszkanka Gorzowa uwierzyła, że jej córka miała wypadek. Po pieniądze mające być rzekomą kaucją przyszedł nieznany mężczyzna. Emerytka wyrzuciła przez okno 90 tys. zł, które mężczyzna zabrał. Dopiero później poszkodowana zorientowała się, że została oszukana.

Apel mundurowych

W toku prowadzonych czynności, policjantom udało się zabezpieczyć między innymi monitoring, na którym widać sylwetkę osoby mogącej mieć związek z przestępstwem.

ZOBACZ: Miał dostać gigantyczny spadek z Afryki. Został oszukany na 460 tys. zł

Policja chce znaleźć oszusta m.in. sprawdzając, jakie auta przejeżdżały ulicami Gorzowa w czasie, gdy doszło do przestępstwa. Dlatego funkcjonariusze zwrócili się do kierowców, którzy 17 czerwca w godz. od 12 do 13 przejeżdżali ulicą Wyszyńskiego (na odcinku Borowskiego-Mickiewicza) i mają w swoich samochodach wideorejestratory o udostępnienie nagrań.

KWP Gorzów Wlkp. Policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widać sylwetkę osoby mogącej mieć związek z przestępstwem

”Nagrany materiał może stanowić ważny dowód i doprowadzić do zatrzymania podejrzanych” – podała lubuska policja. W tej sprawie można kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

WIDEO - Poważny wypadek na S8 nieopodal Warszawy. W korku utknął m.in. prezydent Duda Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ hlk/ polsatnews.pl