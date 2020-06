Co zmienia w życiu ojcostwo? "Wszystko"

O ojcostwie mówią, że to zwrot o 180 stopni, a w życiu zmienia się wszystko po pojawieniu dziecka. Na pytanie o rodzicielstwo w Międzynarodowym Dniu Ojca odpowiadają pracownicy Instytutu Matki i Dziecka.

"Zwrot o 180 stopni"

- To jest tak, że cały świat zaczyna się kręcić wokół tej małej istoty, a już twoje życie, szczególnie życie takich niezależnych singli. Bądź pół singli jest przewrócone do góry nogami - mówi prof. Marcin Czech z IMID.

Według lek. Dariusz Mydlak zmienia się "wszystko". - Nie pamiętam, jak wyglądało życie bez dzieci chociaż, to tak naprawdę jest kilka lat, to tamtego świata już nie ma - powiedział.

- Przearanżowało całe życie, to jest nieprawdopodobna rewolucja w życiu każdego człowieka nie tylko moim. Bez względu na to, jaki zawód byśmy wykonywali, czym byśmy się nie zajmowali, jaka by była nasza mentalność pojawienie się dzieciątka zmienia wszystko - mówi lek Bartosz Pachuta.

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka dr n. med Tomasz M. Maciejewski o ojcostwie mówi: "zwrot o 180 stopni". Jeśli masz być ojcem to pomyśl, że zmieni się w twoim życiu wszystko. Zmieni się włącznie z tym, że będziesz musiał zmienić swój samochód na taki, którym da się wozić rodzinę - stwierdził.

Międzynarodowy Dzień Ojca ma już ponad sto lat. Święto zainicjowała Sonora Dodd z Waszyngtonu, która w ten sposób chciała uhonorować swojego ojca Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej. Pierwszy raz obchodzono je w USA 19 czerwca 1910 roku. Ale pomysł obiegł cały świat.

