W Niemczech odsłonięto pomnik Lenina

Jak podał portal internetowy iDNES.cz, metalową statuę odlano w 1957 roku w ówczesnej Czechosłowacji. Bulwarowy dziennik "Blesk" już wcześniej informował, że pewne czeskie miasto - którego nazwy nie ujawnił - wystawiło ją na sprzedaż na aukcji internetowej.

Władze dzielnicy przegrały w sądzie

Władze dzielnicy, w której rzeźba stoi obecnie, próbowały zapobiec jej zainstalowaniu, wskazując na skutki rewolucji z października 1917 roku, która przyniosła Rosji masowy terror i niezmierzone ludzkie cierpienia. Ich pozew, który mówił jednak tylko o konieczności utrzymania historycznej wartości pamiątkowej terenu będącego teraz tłem posągu, został przez sąd w Muenster odrzucony.

