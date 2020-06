Policjant pobity do nieprzytomności. Bo zwrócił uwagę dwóm mężczyznom

W jednej z miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego doszło do pobicia policjanta, który zwrócił uwagę dwóm mężczyznom na ich niewłaściwe zachowanie. Sprawcy wiedzieli, że mają do czynienia z funkcjonariuszem, pobili go jednak do nieprzytomności. Ranny trafił do szpitala. Podejrzani zostali już zatrzymani.