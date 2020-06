Koncerty wrócą na stadiony? Gliński chce zmian

Minister kultury chce zniesienia części obostrzeń dotyczących organizowania koncertów. Piotr Gliński proponuje, by imprezy wróciły na stadiony, na takich samych zasadach, na jakich na mecze wpuszczani są kibice. Chciałby też, aby można byłoby organizować koncerty na świeżym powietrzu - dla więcej niż 150 osób. W piątek wystąpił z propozycją zmiany rządowego rozporządzenia w tej sprawie.

Piotr Gliński wystąpił o nowelizację "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" tak, aby dopuszczało ono możliwość organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach i obiektach sportowych oraz w otwartej przestrzeni bez ograniczenia liczby uczestników do 150 osób, przy zachowaniu zasad dystansu społecznego.

Zachowanie zasady dystansowania społecznego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi ograniczeniami możliwe jest organizowanie wydarzeń o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym koncertów: w pomieszczeniach (na salach koncertowych i w klubach muzycznych, ale nie w klubach nocnych i dyskotekach), w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, na otwartym powietrzu.

Jak poinformowało ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, projekt nowelizacji "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" dopuszcza możliwość organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach zgodnie z wytycznymi dla wydarzeń sportowych na tego typu obiektach (co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności).

ZOBACZ: Więcej osób na koncertach? "Czekamy na propozycje"

Od 17 lipca mogłyby również być organizowane imprezy plenerowe z udziałem większej liczby osób niż 150, pod warunkiem zapewnienia przynajmniej 5m2 na osobę i wyznaczenia miejsc dla publiczności znakami poziomymi.

Uczestnicy wydarzeń nadal musieliby mieć maseczki.

Apel artystów

Od ponad tygodnia artyści nawołują do równego traktowania przy odmrażaniu gospodarki. Swoje posty w mediach społecznościowych oznaczają hasztagiem #OtwieramyKoncerty.

ZOBACZ: "Domagamy się sprawiedliwości". Artyści o przywróceniu koncertów

"Aktualne przepisy i zasady koncertów, imprez masowych, występów plenerowych etc. są bardzo niejasne i niesprawiedliwe. (…) My też zatem chcemy wrócić do pracy. Z naszą branżą wiąże się setki tysięcy muzyków, realizatorów, kierowców, technicznych którzy zostali z dnia na dzień bez zarobku. Prosimy o równe traktowanie, sprawiedliwe warunki" - apelowała na Instagramie Ania Karwan, piosenkarka i aktorka.

WIDEO - "Interwencja": lokatorzy zaśmiecają ich dom. Są bezkarni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ml/ polsatnews.pl