Wprowadzili na rynek pół tony dopalaczy. Do sądu trafił akt oskarżenia

Na czwartkowej konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej minister podkreślił, że przez kilka ostatnich lat rządów poprzedników słusznie zwracano uwagę na to, że państwo nie radzi sobie z handlarzami dopalaczami.

- Słyszeliśmy zapowiedzi kiedyś od pana premiera Donalda Tuska, który odgrażał się niezwykle daleko idącymi konsekwencjami wobec handlarzy dopalaczami, ale kończyło się jak zwykle na słowach. My od słów przeszliśmy do czynów - powiedział.

Podkreślił, że oprócz zmian w przepisach uruchomiono intensywne śledztwa, których celem było rozbicie grup przestępczych zajmujących się tym procederem.

"Ta grupa ma na sumieniu cztery młode osoby"

- Dopiero co do sądu trafił akt oskarżenia (...) w sprawie prowadzonej przez lubelski wydział Prokuratury Krajowej do walki z przestępczością zorganizowaną przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej składającej się z 25 osób - poinformował. Minister dodał, że grupa ta "ma na sumieniu cztery młode osoby", które zmarły wskutek zażycia zakupionych od nich środków.

Minister poinformował, że łączna ilość dopalaczy wprowadzonych przez grupę na rynek to ponad pół tony, a została ona rozdysponowana poprzez 20 tys. potwierdzonych transakcji na kwotę 14 mln zł. Dodatkowo u sprawców udało się zatrzymać środki o wadze 130 kg. - To środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne, których wartość rynkowa sięgała 3 mln zł - dodał minister