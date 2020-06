Senat zgłosił poprawki do Tarczy 4.0. Zajmie się nimi Sejm

Senat przyjął w czwartek poprawki do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0; część z nich wykreśla z ustawy przepisy, które - zdaniem Senatu - nie są związane z COVID-19 i nie powinny się w niej znaleźć, np. dotyczące kodeksu karnego. Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 91 senatorów, przeciw było trzech, od głosu wstrzymały się trzy osoby.

Senat uwzględnił m.in. poprawki zarekomendowane wcześniej przez połączone komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej; budżetu i finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Wśród nich znajdują się poprawki usuwające z ustawy przepisy, które w ocenie większości senackiej nie mają niczego wspólnego ze wsparciem firm i instytucji w walce ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Chodzi m.in. o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, czy dotyczące ustroju sądów.

Wprowadzono poprawki "naprawiające błędy legislacyjne"

Zdaniem senatora-sprawozdawcy ustawy Kazimierza Kleiny (Koalicja Obywatelska), są to "sprawy, które powinny być regulowane w innym trybie, abstrahując od ich sensowności czy niecelowości". - Wprowadzenie ich do ustawy w takim trybie jest naruszeniem procedury i w związku z tym jest niekonstytucyjne - ocenił Kazimierz Kleina w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak opisywał, w Senacie wprowadzono z kolei wiele przepisów naprawiających błędy legislacyjne w ustawie. - Nie powinno się procedować w ten sposób tego typu ustaw, gdzie jedną ustawą zmienia się ponad 50 innych: od ustawy o finansach publicznych, po planowanie przestrzenne i wychowanie w trzeźwości. Ta tarcza poprawia zapisy uchwalone w poprzednich tarczach - wskazał.

Jednak - jak zaznaczył - Senat nie zmienił w istotny sposób przepisów dotyczących kwestii pomocowych. - W tej ustawie w zasadzie nie zmieniamy tych propozycji rządowych, bo uważamy, że rząd pokazuje swoje możliwości finansowe, a więc zmienianie tego byłoby nieodpowiedzialne. Wprowadziliśmy sporo poprawek, które spowodują, że np. organizacje pozarządowe będą, jeśli chodzi o prawo do różnego rodzaju subwencji i programów pomocy, traktowane jak mali i mikroprzedsiębiorcy - wyjaśnił.

Poprawkami zajmie się teraz Sejm

Senat zdecydował też o zgłoszeniu poprawki, która pozwala bogatym samorządom na nieopłacanie "janosikowego" przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm.

Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

