Przyznała się do postrzelenia 4-letniej córki. Prokuratura znalazła prawdziwego sprawcę

To ojciec, a nie matka, jak wynikało ze wstępnych ustaleń, postrzelił swoją 4-letnią córkę oraz pracownika w gospodarstwie w Brzezinach - poinformowała lubelska prokuratura. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. Za spowodowanie obrażeń, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań, może grozić mu do 8 lat pozbawienia wolności.