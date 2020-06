Dziś burze z gradem w całej Polsce. W piątek sytuacja się pogorszy

Alerty mają pierwszy, najniższy stopień. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz sięga 80-90 procent. Synoptycy prognozują, że burze w towarzystwie gradu i silnego wiatru mogą występować od godzin przedpołudniowych do późnonocnych.

Wideo: IMGW ostrzega przed burzami

Według prognozy zagrożeń udostępnianej przez IMGW w piątek sytuacja się pogorszy. Alerty nadal będą obejmować cały kraj, ale wzrosną do drugiego stopnia w województwach mazowieckim, lubelskim i zachodniopomorskim. W piątek zaczną przesuwać się na północny-wschód. W tej części kraju mają zostać wydane alerty pierwszego stopnia.

⚠️IMGW-PIB wydał nowe #ostrzeżenia 1° (woj. podlaskie i warmińsko mazurskie) przed #burzami z gradem.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15mm do 30mm, lokalnie do 40mm oraz porywami wiatru do 80km/h. Miejscami możliwy #grad.#IMGWmeteo #burze #deszcz pic.twitter.com/ozW23t5cXY