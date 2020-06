Waldemar Witkowski. Kim jest nowy kandydat na prezydenta?

Waldemar Witkowski chciał wystartować w zaplanowanych na 10 maja wyborach prezydenckich. Nie udało mu się jednak wówczas zebrać wymaganej liczby 100 tys. podpisów. Spośród 111 tys., które złożył, PKW zakwestionowała 15 tys. Po tym, gdy wybory przełożono na czerwiec, polityk dostarczył listę z brakującymi podpisami.

12 czerwca Sąd Najwyższy ostatecznie uznał, że głosy są ważne, a Witkowski może startować w wyborach. Jego hasłowy program wyborczy to: "człowiek ważniejszy od kapitału, środowisko ważniejsze od biznesu, Unia Europejska ważniejsza dla Polski od USA".

Witkowski od 2006 roku jest szefem lewicowej Unii Pracy. Do 2005 roku był wicewojewodą wielkopolskim. Obecnie jest prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Emerytura w dowolnym wieku, 7 godzin pracy

Witkowski w rozmowie z Business Insider Polska przyznał, że uważa, że w ramach walki z negatywnymi gospodarczymi konsekwencjami epidemii koronawirusa, obywateli i przedsiębiorców należy wesprzeć, obniżając podatek dochodowy PIT o 50 proc., zwolnić ich z podatku od nieruchomości oraz konieczności opłacania składek na ZUS.

Postuluje zachowanie tzw. zerowego PIT dla młodych. Nie chce zmieniać też opodatkowywania najbogatszych, ale postuluje wprowadzenie tzw. podatku Tobina, czyli podatku od przepływów kapitałowych niebędących zapłatą za towar lub usługę.

Witkowski popiera również programy wspierające kupujących mieszkania, m.in. przez powszechne tanie kredyty. Proponuje także, by państwo i samorządy za darmo oddawały ziemie pod mieszkania.

Przewodniczący Unii Pracy uważa, że należy dać obywatelom prawo przechodzenia na emeryturę w dowolnym wieku, a nie regulować tej kwestii ustawowo.

Witkowski popiera skrócenie czasu pracy z ośmiu do siedmiu godzin dziennie. Jest także zwolennikiem odchodzenia od gospodarki opartej na węglu.

Politechnika i studia pedagogiczne

Waldemar Witkowski w 1978 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, a następnie podyplomowe studia pedagogiczne. Był działaczem ruchu naukowego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Po studiach był m.in. przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodych Pracowników Nauki, a także zasiadał w naczelnych władzach Zrzeszenia Studentów Polskich, którego odznaki otrzymał (złotą i honorową).

W latach 1976–1990 był członkiem PZPR. Od 1992 do 2001 i ponownie od 2005 pełni funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ponadto w latach 1985–2001 był prezesem zarządu Spółdzielni Pracy "Akademik". W 2007 został roku prezesem KS Posnania.

Od 1992 roku był członkiem kolejnych rad wojewódzkich Unii Pracy województwa poznańskiego, a następnie wielkopolskiego. Od 2002 r. kierował regionalnymi strukturami tej partii. Był także skarbnikiem UP. W latach 2001–2003 był II, a później do 2005 I wicewojewodą wielkopolskim. Bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy SLD-UP w wyborach parlamentarnych w 2001 i do Senatu z ramienia SDPL w wyborach w 2005.

Ma czworo dzieci

W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku wielkopolskiego. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy koalicji Lewica i Demokraci. W 2010 r., startując z listy SLD, ponownie został radnym sejmiku, mandat utrzymał również w 2014, startując z listy SLD Lewica Razem. Objął funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. W wyborach w 2018 roku nie uzyskał reelekcji.

W 2011 i 2015 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, a w 2019 - europosła.

Jest odznaczony Złotym (1999), Srebrnym (1994) i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego", odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Ma czworo dzieci: Monikę, Macieja, Wiktorię i Wojciecha. W 2011 zawarł związek małżeński z Karoliną.

