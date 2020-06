Burze z gradem w dziewięciu województwach. IMGW ostrzega

Na terenach, w których obowiązuje alert drugiego stopnia, prognozuje się burze z opadami deszczu sięgającymi do 30 mm, a lokalnie nawet do 50 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Ponadto, miejscami może także spaść grad. Instytut zaznacza, że prawdopodobieństwo podawanych prognoz sięga 80 proc.

Aktualizacja – burze z gradem❗⛈@IMGWmeteo wydał ostrzeżenia dla kolejnych województw. Uważajcie❗ pic.twitter.com/tkf0jXQ8K9 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 17, 2020

W województwach objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia IMGW prognozuje z kolei wystąpienie burz z opadami deszczu sięgającymi od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Również miejscami może pojawić się grad.

