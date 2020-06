Płuca zmarłych na COVID-19 "zniszczone nie do poznania". Ekspert ostrzega

Giacca brał udział w sekcjach zwłok pacjentów z Włoch, którzy zmarli po 30-40 dniach pobytu na oddziałach intensywnej terapii. Swoje wnioski przedstawił członkom brytyjskiej Izby Lordów. Profesor przekazał, że nawet po śmierci, w płucach nadal utrzymywał się wirus.

- To co można znaleźć w płucach ludzi, którzy walczyli z chorobą przez miesiąc, to coś zupełnie innego niż w przypadku schorzeń występujących przy normalnym zapaleniu płuc, grypie, czy nawet wirusie Sars. Tworzy się masywna zakrzepica, następuje całkowite zakłócenie architektury płuc. W niektórych przypadkach nie można nawet stwierdzić, czy organ rzeczywiście kiedykolwiek był płucem - poinformował lekarz. Jednocześnie ostrzegł, że osoby, które przeszły COVID-19 w sposób łagodny, mogą mieć problemy z płucami w przyszłości.

Ekspert stwierdził też, że wirus nie niszczy ich komórek, ale powoduje ich szybkie łączenie. Zdaniem Giaccy wiedza ta może pomóc w opracowywaniu leków i szczepionek.

Poważne uszkodzenia mózgu

W zeszłym tygodniu w pracy opublikowanej w "Journal of Alzheimer's Disease", lekarze należący do międzynarodowego zespołu ustalili, że u chorych na COVID-19 mogą wystąpić poważne zaburzenia funkcji mózgu.

Autorzy najnowszej pracy przypominają, że u chorych na COVID-19 pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak dezorientacja, zawroty głowy, drgawki, udar mózgu, paraliż a nawet śpiączka. W efekcie może doprowadzić to do znacznego pogorszenia się zdolności poznawczych, problemów z koncentracją, a nawet rozwinięcia choroby Alzheimera.

W ciągu ostatniej doby, na całym świecie odnotowano ok. 133 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 3911 zgonów. Oznacza to, że od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 7 mln 820 tys. osób, zmarło 432 tys. W Polsce od początku trwania epidemii odnotowano 30 tys. zakażeń (29 tys. 778) i 1256 zgonów.

