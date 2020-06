Szpilka powalił na ziemię prezydenta miasta. "Dla mnie to lekcja pokory" [WIDEO]

Jaśkowiak podziękował Szpilce za świetny trening, który miał miejsce w jednym z poznańskich ośrodków sportowych. Do pokazowej walki doszło podczas spotkania z młodzieżą, która po okresie zamknięcia wraca do regularnych zajęć.

ZOBACZ: Legendarny bokser złożył propozycję rodzinie George'a Floyda

"Tacy goście nieczęsto pojawiają się w hali przy ul. Reymonta. Wracającej do regularnych zajęć młodzieży daliście ogromną motywację do dalszej pracy. Dla mnie sparing z Arturem to lekcja pokory" - przyznał prezydent miasta.

Na zamieszczonym nagraniu widać jak przeciwnicy rozgrzewają się przed starciem. Później, podczas pojedynku, prezydentowi miasta udaje się nieraz sięgnąć pięścią boksera. Jednak to Szpilka po kilku minutach powala Jaśkowiaka na ziemię.

Jacek Jaśkowiak od dzieciństwa uprawiał różne sporty, m.in. wioślarstwo, judo, boks i biegi długodystansowe. Jak można przeczytać na stronie urzędu miasta Jaśkowiak przebiegł ponad 50 maratonów na nartach biegowych.

WIDEO - Polscy żołnierze wkroczyli do Czech Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ polsatnews.pl