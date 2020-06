Seria utonięć. Tragiczny bilans długiego weekendu

W ciągu długiego weekendu utonęło 17 osób, powiększając bilans ofiar w tym sezonie do 90 osób. Ratownicy ostrzegają przed brawurą i ignorowaniem poleceń służb. Niestety często zdarza się, że wypoczywające na plaży osoby spożywają alkohol, a później wchodzą do wody. Skutki bywają dramatyczne.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało przy tym, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, aby wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

Wczoraj utonęło pięć osób❗



Pamiętaj:

➡ pływaj tylko w wyznaczonych miejscach,

➡ nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających,

➡ załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym.#woda #bezpieczeństwo pic.twitter.com/oFMLrXOImW — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 15, 2020

W ostatni długi weekend utonęło łącznie 17 osób z czego w czwartek 11 czerwca - 4 osoby, w piątek 12 czerwca - 4 osoby, w sobotę 13 czerwca - 4 osoby i w niedzielę 14 czerwca 5 osób.

Od 1 kwietnia 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 90 utonięć.

"Na podwójnym gazie" wchodzą do wody"

Ratownik WOPR Filip Piotrowski, który sfotografował osoby pijące alkohol na plaży w Mielnie, ostrzega przed brawurą i ignorowaniem poleceń służb. - Na "podwójnym gazie" wchodzą do wody, nie zwracają uwagi na oznaczenia, na informacje, które przekazują im ratownicy - powiedział "Wydarzeniom".

ZOBACZ: 62-letni mężczyzna utonął w Zatoce Gdańskiej

Ponadto RCB zaapelowało także, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.

Wideo: dramatyczny bilans długiego weekendu nad wodą

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Brzozowa w gminie Tarłów (woj. świętokrzyskie). 54-letni mężczyzna utonął po tym, jak wskoczył do stawu, żeby ratować 7-letniego chłopca. Chłopiec, został uratowany przez inne osoby wypoczywające nad wodą.

