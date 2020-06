Nie żyje gwiazdor Bollywood. Wcześniej jego menadżerka popełniła samobójstwo

Sushant Singh Rajput został odnaleziony w swoim apartamencie w Bombaju. Od kilku miesięcy cierpiał na depresję.

Aktora pożegnał premier

Gwiazdor Bollywood miał 34 lata. Był jednym z najpopularniejszych hinduskich aktorów. Sławę zyskał m.in. dzięki roli legendarnego krykiecisty Mahendry Singh Doniego w filmie "M.S. Dhoni: The Untold Story".

Odejście artysty pogrążyło w smutku cały kraj. "Znakomity w telewizji i filmach. Jego rozwój w świecie rozrywki zainspirował wielu" - zaznaczył Narendra Modi, premier Indii, żegnając aktora.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.