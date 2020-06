Ministerstwo Zdrowia kupiło respiratory. Posłowie KO o "podejrzeniu przestępstwa". Odpowiedź resortu

- Jestem przekonany, że gdy opadną polityczne emocje, posłowie KO dokładnie pochylą się nad dokumentami. To, co przedstawili to lekko nadpsuta, nieświeża kiełbasa wyborcza - mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, odpowiadając na zarzuty Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby ws. zakupu 1200 respiratorów przez resort. Według posłów opozycji, "mamy do czynienia z przekrętem trzech dekad".