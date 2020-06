Unia zamrozi pomoc finansową dla Polski po słowach Dudy o LGBT?

"Były belgijski premier Elio Di Rupo, obecnie rządzący w południowej części federalnego kraju i otwarcie przyznający się do homoseksualizmu, jest wstrząśnięty wypowiedziami prezydenta Dudy, uznając je za niewiarygodną agresję wobec społeczności LGBT, której nie usprawiedliwia kampania" - napisała Bawołek na Twitterze.

Były belgijski premier @eliodirupo obecnie rządzący w południowej części federalnego kraju i otwarcie przyznający się do homoseksualizmu -wstrząśnięty wypowiedziami Prezydenta Dudy, uznając je za "niewiarygodną agresję" wobec społeczności LGBT, której nie usprawiedliwia kampania. https://t.co/rLPf3MEZJk

"Di Rupo wzywa kraje UE do wstrzymania Polsce prawa głosu w ramach art. 7 i uzależnienie dostępu do unijnej pomocy finansowej od przestrzegania praw człowieka" - wyjaśniła korespondentka Polsat News.

"Otwarcie homofobiczny atak"

Były premier Belgii nazwał słowa Andrzeja Dudy "niebywałą agresją" i "otwartą homofobią". Zarzucił mu też, że popiera "manewry PiS zmierzające do zniszczenia praworządności".

J’invite la @EU_Commission et @dreynders à demander au Conseil l’activation de l’article 7 du Traité de l’UE permettant une suspension du droit de vote. De plus, toute aide européenne devrait être soumise au respect des valeurs européennes et libertés fondamentales.