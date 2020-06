PLL LOT chce obniżyć wynagrodzenia. Związek zawodowy odrzucił propozycję

Wcześniej w piątek Polskie Linie Lotnicze LOT podały, że porozumiały się z trzema spośród pięciu działających w spółce związków zawodowych w sprawie płac. Spółka proponuje miesięczne pensum - 20 godzin dla pilotów i 30 godzin dla stewardess, przy utrzymaniu pełnego wymiaru zatrudnienia.

"W naszej ocenie propozycje LOT były zbyt daleko idące i bez uzasadnienia obniżające wynagrodzenia na 2 lata, do 1920-2500 pln netto miesięcznie. Pracodawca nie wyraził zgody na gwarancje zatrudnia w gorszych warunkach przez okres dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w komunikacie ZZPPiL. Dodano, że jako największy związek zawodowy, po rozpatrzeniu stanowiska naszych członków-pilotów, w poniedziałek podejmiemy decyzję co do wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego pilotów i pracowników administracji".

Jak informował LOT, aby uzgodnienie władz spółki ze związkami zawodowymi w sprawie płac mogło wejść w życie, w praktyce musi zostać zaakceptowane przynajmniej przez Związek Zawodowy Pracowników Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL). Alternatywą w odniesieniu do parafowanych porozumień są wypowiedzenia zmniejszające wymiar etatu.

bas/ PAP