Kobieta skoczyła z mostu. Tonącą uratowało... 20 zawodników sumo

Istnieje podejrzenie, że kobieta specjalnie skoczyła z mostu i była to próba samobójcza. Zgodnie z relacją zamieszczoną w dzienniku "Mainichi Shimbun", przechodząca obok osoba bezskutecznie próbowała wyciągnąć tonącą na brzeg. Jej wołania o pomoc usłyszeli mistrz sumo i jego podopieczni.

Woman (30s) jumped off a bridge in Adachi ward, in an apparent suicide attempt. A passer by called for help, and about 20 rikishi from the nearby Sakaigawa beya came to the rescue and pulled her out of the river. Hospitalized, her life is in no danger. https://t.co/GyJ7hwIXro