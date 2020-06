Dwóch kandydatów dystansuje resztę stawki. Trwa walka o Pałac Prezydencki [RELACJA]

Wczoraj #Ełk to był tylko początek 😉 Dziś cały dzień na Warmii i Mazurach 😎 Od Wydmin do Olsztyna, a jak starczy czasu to i z powrotem 🙃 Gdzie nas spotkacie? 🤔 Szczegóły poniżej, więc jeśli będziecie w pobliżu - zapraszamy 🤝 Do zobaczenia! 👋



🚗#wtrasie

🙋🏻‍♂️#Kosiniak2020 pic.twitter.com/HTarhYAXQf