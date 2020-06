Miliardy z Unii. Premier: jest konsensus Grupy Wyszehradzkiej

Czwartkowe rozmowy premierów V4 w Lednicach na Morawach dotyczyły stanowiska ws. propozycji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 i projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Szef polskiego rządu powiedział, że odpowiedź, która jest przygotowana i negocjowana we wstępnej fazie w UE jest potrzebna. - Jest potrzebna dlatego, że ten kryzys jest bezprecedensowy - podkreślił.

- On uderza bardzo mocno we wszystkie kraje Unii Europejskiej i powoduje, że inwestycje prywatne cofają się, jest mniej tych inwestycji prywatnych. W to miejsce powinny wejść inwestycje publiczne, inwestycje w różnych wymiarach infrastrukturalnych: budowanie dróg, kolei, mostów, ale także infrastruktura światłowodowa, energetyczna, ale także poprawa stanu środowiska, poprawa edukacji i wiele innych działań inwestycyjnych - dodał.

ZOBACZ: Miliardowa pożyczka dla linii lotniczych. KE daje Portugalii zielone światło

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj Grupa Wyszehradzka wspólnie była w stanie wypracować konsensus, wspólne stanowisko wobec tego Funduszu Odbudowy - podkreślił.

Premier Morawiecki ocenił, że dodatkowe 750 mld euro bardzo pomogą w odbiciu się po kryzysie. - Dzisiaj wszystkie nasze kraje, Polska w szczególności, wkładają dużo środków z budżetu, dużo środków ze Skarbu Państwa na ratowanie miejsc pracy, ratowanie przedsiębiorstw przed bankructwem i my tą wartość gospodarczą niejako przechowujemy przez czas kryzysu i w ślad za tym jesienią/zimą potrzebne będą nowe, kolejne środki na rozruszanie gospodarki po kryzysie. Dlatego tak się cieszę, że dzisiaj uwspólniliśmy nasze cele, nasze patrzenie na ten Europejski Fundusz Odbudowy i podkreśliliśmy, że przede wszystkim potrzebna jest tutaj elastyczność w wydawaniu tych środków - dodał.

WIDEO - "Interwencja": skok na kasę – dzięki trampolinom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP