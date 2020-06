Nie będziemy płacić abonamentu? Poczta Polska z pismem do KRRiT

Poczta wyjaśniła w opublikowanym komunikacie, że ma to związek z "z intencją wyrażoną przez ministra aktywów państwowych pana Jacka Sasina w dniu 7 czerwca br. w zakresie wstrzymania realizacji przez Pocztę Polską S.A. zadań związanych z pobieraniem opłat abonamentowych".

Wicepremier Sasin napisał w niedzielę na Twitterze, że zwrócił się do Poczty o wstrzymanie ściągalności abonamentu radiowo telewizyjnego w związku z koronawirusem.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz: trzeba zlikwidować abonament, a politycy jak najdalej od telewizji

"Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów Donalda Tuska. To kolejna kwestia do gruntownego przemodelowania po naszych poprzednikach. Obecnie - biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności - poprosiłem Pocztę Polską o wstrzymanie działań w tym zakresie" - poinformował Sasin.

Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów @donaldtusk. To kolejna kwestia do gruntownego przemodelowania po naszych poprzednikach. Obecnie - biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności - poprosiłem @PocztaPolska o wstrzymanie działań w tym zakresie. — Jacek Sasin (@SasinJacek) June 7, 2020

Pismo do KRRiT

Poczta Polska wyjaśniła, że we wtorek skierowała pisma do KRRiT oraz ministrów finansów i infrastruktury z prośbą "o podjęcie czynności umożliwiających operatorowi wyznaczonemu" wykonanie intencji Sasina.

ZOBACZ: "Winni nie będą mieli już wpływu na media publiczne". Emilewicz o usunięciu piosenki Kazika

Zgodnie z prawem, to minister infrastruktury nadzoruje Pocztę Polską. Poczta ma również umowę z KRRiT na ściąganie abonamentu. Przy abonamencie wykorzystywane są również przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stąd - jak wytłumaczono - zwrócono się także do właściwego w tej sprawie Ministra Finansów.

Ponad 60 tys. spraw

Poczta Polska dodała, że zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkie decyzje odnośnie umorzenia należności może podejmować wyłącznie KRRiT.

"Z informacji podanych opinii publicznej przez samą KRRiT w dniu 7 czerwca br. za pośrednictwem oficjalnego profilu na Twitterze, w ubiegłym roku KRRiT rozpatrzyła 60 tys. tego typu spraw. To dwa razy więcej w porównaniu do analogicznych decyzji podejmowanych przez poprzednią Radę. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, mają możliwość zwrócenia się z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu właśnie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - dodano.

W roku 2008 gdy Donald Tusk wzywał do niepłacenia abonamentu RTV wiele osób poszło za tą radą w skutek czego popadli w długi.Przyniosło to lawinowy wzrost postępowań wobec dłużników,od 2011prowadzonych przez Pocztę Polską, od 2013-windykacyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe — KRRiT (@KRRiT__) June 7, 2020

(czasy rządów koalicji PO-PSL).Jedyną prawną możliwością wyjścia z sytuacji jest umarzanie przez KRRiT ciążących na dłużnikach należności, wyłącznie na drodze indywidualnych decyzji. W ubiegłym roku KRRiT rozpatrzyła ponad 60 tysięcy takich spraw. To 2x więcej niż poprzednia Rada — KRRiT (@KRRiT__) June 7, 2020

Operator pocztowy poinformował ponadto, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do abonamentu należy zgłaszać swoje wątpliwości do Poczty Polskiej bądź ubiegać się o umorzenie tej opłaty do KRRiT.

Pytania można zgłaszać za pośrednictwem maila (rtv.eod@poczta-polska.pl) bądź telefonicznie (43 8420606).