"Ja nie mówię, że wszystko jest idealnie". Prezydent rozmawiał z rozczarowanym wyborcą

Prezydent Duda odwiedził we wtorek firmę Wireland w Bytowie (woj. pomorskie). Gdy ją opuszczał, przed bramą żegnało go kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Jeden z nich wykrzykiwał do prezydenta: "marionetka". Polityk nie odjechał, lecz podszedł do mężczyzny i kilka minut rozmawiał.