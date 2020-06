Czołowe zderzenie bmw z busem. Nieoficjalnie: 19-letnia ofiara wracała z matury

"Kierujący samochodem marki bmw nie dostosował prędkości i na łuku drogi wpadł w poślizg, zderzając się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka busem" - informuje zespół prasowy chełmskiej policji. W wyniku odniesionych obrażeń 19-letni kierowca poniósł śmierć. Do zdarzenia doszło w miejscowości Siedliszcze (woj. lubelskie).

Do wypadku doszło ok. godziny 12:30. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 19-latek kierujący samochodem marki bmw nie dostosował prędkości, co spowodowało, że na łuku drogi auto wpadło w poślizg i zderzyło się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem marki renault. Busem kierował 55-letni mężczyzna. Był trzeźwy, razem z nim podróżowała jeszcze jedna osoba.

Kierujący bmw 19-latek poniósł śmierć na miejscu. W aucie było z nim troje rówieśników - dwóch mężczyzn i jedna kobieta. W wyniku odniesionych obrażeń trafili do szpitala.

To maturzyści?

"Jak ustaliliśmy nieoficjalnie cała czwórka podróżująca bmw to tegoroczni maturzyści. Chodzili do Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu. Dziś pisali maturę z matematyki” - informuje Dziennik Wschodni.

Tuż po zdarzeniu, w którym zginął młody mężczyzna, na profilu liceum pojawił się post z cytatem: "Ogromnie boli myśl o chwili, w której nie będzie już następnych dni".

- W tym momencie nie mamy takich informacji, że samochodem marki bmw podróżowali maturzyści. Obecnie trwają jeszcze czynności i ustalenia związane z tą sprawą. Troje pasażerów z obrażeniami ciała trafiło do szpitala, gdzie obecnie są poddani obserwacji i badaniom. Stan kierowcy i pasażera busa nie wymagał hospitalizacji - mówi w rozmowie z polsatnews.pl sierżant Angelika Głąb-Kunysz z KMP w Chełmie.

Policja pod nadzorem prokuratura wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

