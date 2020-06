Bon 500+ już w te wakacje? Wicerzecznik rządu tłumaczy

Pierwszy weekend oficjalnej kampanii wyborczej. Andrzej Duda na Podkarpaciu obiecał 500 zł na wakacje dla każdego dziecka. - Chcemy to zaoferować polskim rodzinom, żeby wesprzeć z jednej strony rodziców, a z drugiej wesprzeć polską turystykę - wyjaśniał w "Gościu Wydarzeń" Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS.

Na pytanie prowadzącego Tomasza Machały, skąd nowy pomysł na bon turystyczny - wbrew wcześniejszym zapowiedziom o świadczeniu "1000+" dofinansowywanym przez pracodawców - Fogiel odparł, że świadczenie ma być zaadresowane do rodzin.

- Chodzi o to, żeby przede wszystkim mogły skorzystać z tej pomocy rodziny z dziećmi, dlatego ostatecznie zapadła taka decyzja, by iść drogą świadczenia 500+. Trzeba pamiętać, że całość wydatków państwa związana z walką z kryzysem to prawie 300 mld zł i w ramach tego była możliwość ustanowienia takiego bonu - wyjaśniał wicerzecznik partii rządzącej.

- Chcemy to zaoferować polskim rodzinom, żeby wesprzeć z jednej strony rodziców, a z drugiej wesprzeć polską turystykę - zadeklarował i podkreślił, że branża turystyczna generowała do tej pory 6 proc. polskiego PKB.

Nowy bon już w te wakacje?

Pytany o to, czy z nowego bonu turystycznego będzie można skorzystać już w nadchodzące wakacje, Fogiel stwierdził, że "wszystko na to wskazuje". - Jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że już w tej wakacje będzie można skorzystać z wakacji u polskich przedsiębiorców, w polskiej agroturystyce i innych miejscach - wyliczał.

Wicerzecznik rządu skomentował także słowa Rafała Trzaskowskiego, który oskarżył rząd, że "wykańcza branżę turystyczną" i nie ma planu wychodzenia z epidemii.

- Cała branża turystyczna, jak wszyscy przedsiębiorcy, może korzystać ze wszystkich narzędzi w ramach tarczy antykryzysowej. Sugerowałbym, żeby Rafał Trzaskowski wziął do pracy swój urząd i podległych mu urzędników i szybciej rozpatrywał wnioski o mikropożyczki składane przez przedsiębiorców ze wszystkich branż w Warszawie - oświadczył.

ml/bia/ Polsat News