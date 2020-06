Domy znikały pod wodą. Potężne osuwisko w Norwegii [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w środę rano. Międzynarodowe wydanie Forbesa informuje, że osuwisko było szerokie na ponad 600 metrów i wysokie na ok. 152 m.

"Usłyszałem huk z wnętrza domu"

- Robiłem sobie kanapki, gdy nagle usłyszałem huk z wnętrza domu. Myślałem, że ktoś wszedł na poddasze, ale gdy wyjrzałem przez okno zrozumiałem, co się dzieje - powiedział gazecie "Altaposten" Jan Egil Bakkeby, mieszkaniec jednego ze zniszczonych budynków.

ZOBACZ: Osuwiska zabiły 42 osoby. Katastrofa naturalna w Kamerunie

Mężczyzna w porę wybiegł ze strefy zagrożenia, a osuwanie się ziemi nagrał telefonem komórkowym.

Służby rozpoczęły akcję ratunkową około godz. 15:45 na lądzie, z wody i powietrza. Po około trzech godzinach ratownicy poinformowali o zakończeniu operacji.

W ocenie służb ratunkowych nikt z mieszkańców nie został poszkodowany. Teraz policja sprawdza, czy przez przypadek nikt nie znalazł się w którymś ze zniszczonych domów.

A powerful landslide swept buildings into the sea in Alta, Norway. This is the view of the aftermath during a rescue operation. We're told rescue work has been hampered due to fears of more slides, but no injuries have been reported so far. pic.twitter.com/8GzIsbsRWt