Wydłużenie zasiłku opiekuńczego? Tak rekomenduje komisja finansów

W środę sejmowa komisja finansów po kilku godzinach obrad zakończyła rozpatrywanie poprawek, jakie podczas drugiego czytania złożono do tzw. Tarczy 4.0. Było ich w sumie ponad 140. Ostatecznie komisja pozytywnie zarekomendowała tylko kilka z nich - autorstwa PiS.

Jedną z najważniejszych poprawek, jakie poparła komisja dotyczy wydłużenia do 28 czerwca br. wypłat dodatkowych zasiłków opiekuńczych. Zakłada ona jednak możliwość wydłużenia czasu ich wypłat, o ile tak w rozporządzeniu zdecyduje rząd.

Jednorazowe pożyczki

Kolejna poprawka pozwoli starostom udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej w myśl przepisów art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi tutaj m.in. o związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, czy spółdzielnie socjalne.

Następna zmiana, jaka uzyskała pozytywną rekomendację dotyczyła sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku, by mogli oni pełnić funkcję wizytatora w sądzie oraz koordynatora do spraw mediacji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawka PiS dotycząca zmian przepisów ws. tzw. państwowej komisji ds. pedofilii. Zgodnie z nimi członkowie tej komisji nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia ani wykonywać innych zajęć o charakterze zarobkowym, jeżeli byłoby to sprzeczne z obowiązkami członka komisji lub podważałoby zaufanie do komisji. Przepis ten precyzuje ponadto, że po zakończeniu pracy w komisji taka osoba wracałaby na poprzednie stanowisko w pracy.

Posłowie zgodzili się ponadto, by zapewnić finansowanie internetowej platformy aukcyjnej, która jest związana z handlem OZE, a także by umożliwić w związku z COVID-19 funkcjonowanie organów Polskiej Akademii Nauk za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przywrócenie handlu w niedzielę? Komisja "na nie"

Komisja nie zgodziła się z kolei, by zarekomendować Sejmowi przyjęcie poprawki opozycji, która przywracałaby możliwość handlu w niedzielę do końca 2020 r. Negatywną opinię wydano również ws. zawieszenia wpłat pracowników do PPK. Przedstawiciele rządu tłumaczyli, że Tarcza zakłada m.in. możliwość zawieszenia takich wpłat przez pracowników i firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem.

Komisja finansów nie poparła również odsunięcia o dwa lata tzw. podatku cukrowego. Rząd wskazywał, że takie rozwiązanie jest nie potrzebne, gdyż taki podatek nie zaczął obowiązywać.

Większość posłów nie poparła także pakietu rozwiązań, które według opozycji miałyby ułatwić funkcjonowanie samorządów w czasie i po pandemii. Chodziło m.in. o dotacje rządowe na pokrycie różnicy, jeżeli pobierana przez gminy maksymalna stawka za odbiór odpadów nie wystarczałaby na właściwe zagospodarowanie śmieci. Chciano również wprowadzić przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych np., by dochody z PIT szybciej trafiały do gmin.

Posłowie negatywnie też odnieśli się do poprawki Koalicji Obywatelskiej dotyczącej tzw. janosikowego. Poprawka opozycji zakładała, żeby w roku 2020, począwszy od 1 kwietnia, oraz w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego nie dokonywały wpłat do budżetu państwa.

Zgodnie z projektem samorządy nie będą musiały wpłacać rat za janosikowe w czerwcu i w lipcu. Janosikowe za te miesiące będzie musiało jednak zostać uregulowane w równych ratach od sierpnia do grudnia br. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

Komisja nie poparła też poprawki wykreślającej z poprzedniej Tarczy antykryzysowej przepisów dot. opłat od właścicieli platform VOD.

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm głównym celem tarczy 4.0

Jednym z głównych celów projektu tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 jest wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom (kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne). Na ten cel ma być przeznaczone ok. 570 mln zł, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 mld zł.

Zgodnie z projektem takie dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania.

Nowe przepisy stanowią, że pomoc w formie dopłat do odsetek kredytów będzie można łączyć np. z pomocą de minimis, czy gwarancjami.

W Tarczy 4.0 znajdują się ponadto przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.