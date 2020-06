Piłkarz ruszył do nowego klubu... na rowerze. Ma do przejechania 600 kilometrów

Brazylijski piłkarz Fred, uczestnik mistrzostw świata w ojczyźnie w 2014 roku, przejedzie 600 km z Belo Horizonte do Rio de Janeiro w celach charytatywnych. Na miejscu 36-letni napastnik podpisze kontrakt z Fluminense.

W niedzielę ogłoszono, że Fred, znany w Europie jedynie z występów w Olympique Lyon pod koniec poprzedniej dekady, zgodził się dołączyć do Fluminense. W tym klubie grał już w latach 2009-2016, zostając dwukrotnie mistrzem Brazylii. Ostatnio bronił barw Cruzeiro właśnie w Belo Horizonte.

Pierwszy etap podróży - ok. 150 km z Belo Horizonte do Sao Joao del Rei - Fred odbył we wtorek. Pozostałą część trasy przejedzie w kolejnych dniach.

Brazylijczykowi towarzyszy jego trener przygotowania fizycznego. Obaj przed wyjazdem poddali się kwarantannie i jadą w maseczkach, aby nie zarazić siebie i innych koronawirusem.

Sponsorzy wyprawy sfinansują określoną liczbę posiłków dla dzieci za każdy pokonany kilometr. Fred ma też nadzieję, że zachęci kibiców do wpłacania datków na pomoc biednym rodzinom.

dk/ PAP