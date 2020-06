Tragedia w Dzień Dziecka. Nastolatka zginęła na przejeździe kolejowym

Do zdarzenia doszło ok godz. 17 w poniedziałek, gdy na znajdującą się w Pinczynie stację wjeżdżał szynobus relacji Chojnice-Tczew. Obrażenia potrąconej 17-latki okazały się śmiertelne.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z pobliskiego posterunku, technik kryminalistyki oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. "Mundurowi zabezpieczyli miejsce wypadku oraz pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe. Śledczy ustalili świadków oraz wstępne okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Dokładana przyczyna oraz przebieg zdarzenia zostaną ustalone w wyniku prowadzonego śledztwa" - poinformowano na stronie policji.

Według świadków do których dotarł portal naszemiasto.pl, nastolatka wbiegła na tory, bo spieszyła się na pociąg. Prawdopodobnie nie zauważyła mijających się składów.

"Policjanci przestrzegają i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach, w których drogi krzyżują się ze szlakami kolejowymi. To właśnie w tych miejscach dochodzi do najtragiczniejszych wypadków zarówno z udziałem pieszych, jak i kierujących pojazdami" - apelują pomorscy funkcjonariusze. Przypominają, że droga hamowania pociągu jest znacznie dłuższa niż samochodu i może wynieść nawet do 2 km.

"Waga lokomotywy liczona jest w tonach, a to powoduje, że siła z jaką uderzy w samochód, jest porównywalna do siły, z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę. Gdy dojdzie do zderzenia, osoby pozostające w aucie są bez szans" - dodają funkcjonariusze.

Policjanci przypominają, że chodzenie po torach, wzdłuż szlaków kolejowych jest niezgodne z prawem. Proszą by przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach.

