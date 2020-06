Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Nie żyje siedem kolejnych osób

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2219 osób. Wyzdrowiało 11 tys. 726 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie.

Połowa nowych przypadków na Śląsku

"Mamy 107 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (53), wielkopolskiego (33), opolskiego (10), zachodniopomorskiego (4), dolnośląskiego (2), podlaskiego (2), lubuskiego (2) i pomorskiego (1)" - podał resort.

Resort poinformował też o śmierci 7 kolejnych osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 86-M, 84-M Racibórz, 62-K, 77-M, 59-K, 64-M, 70-K Zgierz. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące - podano.

Z uwagi na usunięcie przez WSSE w Krakowie 1 przypadku zakażenia, ministerstwo usunęło go wykazu.

Łącznie w Polsce potwierdzono 24 271 przypadki zakażenia. Zmarło 1 081 osób.

Przybyło zarażonych koronawirusem w kopalniach JSW

70 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Pniówek i Zofiówka. W pozostałych spółkach węglowych liczba chorych jest stabilna - w PGG przybyło 5 przypadków, a w kopalń Bobrek kolejnych 19 górników wyzdrowiało.

Ogółem - według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj (właściciela bytomskiej kopalni Bobrek) - we wtorek rano zakażonych było 4087 górników z kilkunastu kopalń, wobec 4031 osób raportowanych dobę wcześniej. Oznacza to - po odjęciu kolejnej grupy ozdrowieńców - wzrost ogólnej liczby chorych o 56.

Wraz ze 113 górnikami z kopalni Bobrek, którzy wyzdrowieli z Covid-19, ilość potwierdzonych zakażeń sięga 4,2 tys. Górnicy stanowią prawie połowę spośród ponad 8,4 tys. wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim.

Największe w JSW ognisko koronawirusa to kopalnia Pniówek w Pawłowicach

Najwięcej zakażeń koronawirusem w górnictwie potwierdzono dotąd w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie we wtorek rano chorych było 2119 pracowników - 70 więcej niż dobę wcześniej. W JSW badania przesiewowe na obecność Sars-CoV-2 objęły całą ok. 22-tysięczną załogę.

Największe w JSW ognisko koronawirusa to kopalnia Pniówek w Pawłowicach, gdzie w poniedziałek zakażonych było 1510 pracowników, a we wtorek 1569 (wzrost o 59). Nowe zachorowania potwierdzono minionej doby także w kopalni Zofiówka (jedna z dwóch części kopalni Borynia-Zofiówka), gdzie łącznie koronawirusa ma 526 pracowników, wobec 515 dobę wcześniej (wzrost o 11). W kopalniach Jastrzębie-Bzie i Borynia choruje po 10 osób, a w kopalni Budryk - 4. Kwarantanną jest objętych 237 osób.

Niewielki wzrost liczby zachorowań (o 5) nastąpił wśród górników Polskiej Grupy Górniczej, gdzie dotąd potwierdzono zakażenie u 1496 pracowników, wobec 1491 raportowanych dobę wcześniej. 1858 osób jest w kwarantannie - w ciągu doby liczba górników z PGG objętych kwarantanną zmniejszyła się o 142.

W ramach badań przesiewowych od pracowników Grupy pobrano blisko 27,3 tys. wymazów do testów na obecność koronawirusa. W środę badania przesiewowe całej załogi rozpoczną się w zatrudniającej ok. 4 tys. osób kopalni Ziemowit w Lędzinach (dotąd potwierdzono tam 9 przypadków koronawirusa) oraz kopalni Marcel w Radlinie (część kopalni ROW), gdzie do tej pory potwierdzono 15 zakażeń wśród ok. 3-tysięcznej załogi.

W PGG najwięcej chorych jest w kopalniach: Jankowice (671), Sośnica (460), Murcki-Staszic (235) i Bielszowice (70). Od jednego do kilku przypadków zakażenia potwierdzono także w innych kopalniach i w tzw. ruchach Grupy.

W należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek w Bytomiu we wtorek zakażonych było (po odjęciu kolejnych 19 ozdrowieńców) 472 pracowników kopalni i współpracujących z nią firm (64). W kopalni z dnia na dzień przybywa osób wyleczonych z COVID-19 - obecnie jest ich 113, wobec 94 dzień wcześniej. W kwarantannie przebywa 12 osób. Do pracy powróciła już większość załogi, a wydobycie zbliża się do poziomu sprzed epidemii.