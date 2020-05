Nie żyje 14-latka, która podpaliła się po kłótni z matką

Zmarła 14-latka, która w piątek oblała się łatwopalną cieczą i podpaliła. Do zdarzenia doszło w Tykocinie (woj. podlaskie). Obrażenia nastolatki były ciężkie; miała poparzone ok. 90 proc. ciała. Śledczy na razie nie postawili nikomu zarzutów w tej sprawie. Gdy będzie to możliwe, chcą przesłuchać jej krewnych.