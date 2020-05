Nie żyje Jerzy Pilch. Pisarz zmarł w swoim domu

- Do ostatnich chwil życia był świadomy. Był ciepłym, czułym człowiekiem. Kochał życia, nie był samotnikiem, jak próbowano go przedstawiać - powiedziała żona pisarza, Kinga, cytowana przez "Wyborczą".

Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 r. w Wiśle. Był nagradzanym pisarzem, a także publicystą, felietonistą, dramaturgiem i scenarzystą filmowym. Według "Wyborczej" od lat zmagał się z chorobą Parkinsona.

Nagradzany literat

W 1989 był laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich za tom poetycki "Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej". W 1998 jego powieść "Bezpowrotnie utracona leworęczność" nagrodzono Paszportem "Polityki", a trzy lata później otrzymał Nagrodę Literacką Nike za powieść "Pod Mocnym Aniołem".

Pilch był z wykształcenia polonistą. Współpracował m.in. z redakcjami "Tygodnika powszechnego", "Polityki" i "Przekroju".

W 2004 roku na zamówienie Teatru Narodowego napisał komedię "Narty Ojca Świętego".

Politycy żegnają pisarza

- Smutna wiadomość, ja Pilcha pamiętam sprzed lat, przede wszystkim z jego wspaniałych felietonów w tamtym, poprzednim "Tygodniku Powszechnym". Te serie felietonów, jeszcze przed przeprowadzką do Warszawy, były dla mnie bardzo ważne. To był bardzo dobry, ciekawy, interesujący polski pisarz, a także człowiek kultury w ogóle - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Do śmierci pisarza odniósł się na swoim Twitterze również były premier Donald Tusk. "Trywialna jest to wiedza i nikczemny jest powód jej przywoływania, ale jak atakują analfabeci - trudno - trzeba się bronić abecadłem" - to cytat z felietonu Pilcha opublikowanego w zbiorze "Pociąg do życia wiecznego". Polityk przytoczył jego fragment.

„Jak atakują analfabeci - trudno - trzeba się bronić abecadłem”. Jerzy Pilch. R.I.P. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 29, 2020

bia/luq/ wyborcza.pl, polsatnews.pl