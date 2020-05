Prezes Ericssona: 5G będzie najszybciej rozwijającą się technologią na świecie

Piotr Witwicki: Co to jest 5G?

Martin Mellor: 5G to kolejna generacja technologii mobilnych, która jest platformą innowacji, która przyniesie nowe możliwości konsumentom i przemysłom.

Wszyscy powinni znać 4G. Jest to standard stosowany w telefonach komórkowych, z których korzystamy na co dzień. 5G zapewni lepszą wydajność sieci w porównaniu do 4G, na przykład prędkości danych wzrosną dziesięciokrotnie i będzie o wiele więcej urządzeń, które można podłączyć na kilometr kwadratowy. 5G będzie mieć również znacznie mniejsze opóźnienie, co oznacza zmniejszenie czasu potrzebnego na przesłanie sygnału z jednego punktu do drugiego w sieci.

Jak 5G zmieni świat?

Moim zdaniem zmieni się sposób pracy i nauki, ponieważ różni się on od poprzednich technologii. Wyobraź sobie, że będziesz w stanie dotknąć Internetu dzięki wysokiej przepustowości danych i niewielkiemu opóźnieniu. Możesz sterować koparką z odległości 200 km - poczujesz wibracje i wyczujesz elementy sterujące tak, jak w koparce. Możesz nauczyć kogoś grać na pianinie zdalnie, to kolejny przykład.

2G został użyty do transmisji głosu, 3G dodał dane i dane internetowe oraz 4G dodał strumień wideo. W rzeczywistości 50% dzisiejszego ruchu w sieci mobilnej opiera się na treści wideo i ogólnie jest to wszystko dla konsumentów.

Ale 5G został zaprojektowany dla konsumentów i przemysłu. Zwiększona prędkość, większa gęstość połączeń i niższe opóźnienia oznaczają, że komunikacja między maszynami będzie bardziej powszechna. Pod pewnymi względami 5G można uznać za przemysłowy internet. Ta prędkość i małe opóźnienia pozwolą na sztuczną inteligencję w chmurze, wspierającą tańszą robotykę, a 5G wprowadzi zmiany we wszystkich branżach, w tym w transporcie, logistyce, opiece zdrowotnej i produkcji.

Przykłady zmian, które obserwujemy, to zdalna produkcja mediów HD, filmy 360 stopni, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, autonomiczne pojazdy, zdalne procedury medyczne, spotkania holograficzne i fabryki bezprzewodowe.

Jak ważna jest rola infrastruktury sieciowej podczas pandemii - wygląda na to, że technika ta przetrwała miliony ludzkich nawyków zmiany - czy zauważyłeś jakieś problemy w Ericsson?

Sieci były odporne na pandemię. Trend dla osób pracujących z domu dramatycznie wzrósł, Ericsson zatrudnia 85 000 osób pracujących z domu. Spowodowało to dodatkowe obciążenie sieci, ponieważ szybkość transmisji danych wzrosła o 20%, a ruch głosowy o 50%.

Te czasy pandemii pokazały, że potrzebujemy lepszych sieci, a 5G otwiera się na pracę zdalną, uczenie się na odległość i modele biznesowe.

W Polsce istnieje duże zainteresowanie rozwojem oprogramowania, start-upami i innowacjami. Jako przykład nawiązaliśmy współpracę z LSEZ i mieliśmy 140 aplikacji na wsparcie Covid-19 kreatywnymi pomysłami. Ericsson współpracuje teraz z 5 nowymi firmami, aby opracować aplikacje związane z Covid-19.

Infrastruktura sieci działała dobrze, a pandemia pokazała, że ​​sieci naprawdę są kluczową infrastrukturą krajową.

Ericsson jest na rynku na całym świecie - jak to wygląda w Polsce?

USA i Korea Południowa jako pierwsze uruchomiły komercyjne sieci 5G w kwietniu 2019 r., A te kraje korzystały z technologii Ericsson 5G. Swisscom jako pierwszy wprowadził komercyjne sieci 5G w Europie, a także wykorzystał technologię Ericsson 5G. A teraz Plus są pierwszymi z komercyjną siecią 5G w Polsce, a także wykorzystują technologię Ericsson 5G. Z dumą stwierdzam, że technologia 5G firmy Ericsson była pierwsza na świecie, najpierw w Europie, a teraz w Polsce. To naprawdę pokazuje, że Ericsson jest wiodącym dostawcą technologii 5G.

Mamy także sieci testowe z polskimi operatorami komórkowymi, a także otworzyliśmy sieć testową na łódzkim kampusie 5G. Chcemy rozwijać sieci 5G z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

Po uruchomieniu sieci 5G, 5G jest platformą innowacji, trampoliną dla polskich start-upów i przedsiębiorstw, które czynią krok naprzód swoimi ambicjami biznesowymi.

Wiele krajów zakończyło aukcje 5G, ale wciąż jest to zaległe w Polsce. Rząd niedawno odłożył polską aukcję 5G i biorąc pod uwagę korzyści dla polskich konsumentów i branż, mam nadzieję, że wkrótce rozpocznie się proces aukcji 5G.

Inwestycje w infrastrukturę 5G mogą być dobrym sposobem dla rządów na wznowienie gospodarki po wyjściu z pandemii.

Podobno części do budowy sieci w Polsce są produkowane w Polsce

Produkujemy urządzenia 4G i 5G dla Polski i Europy. Wyprodukowane w Polsce. Naszą strategią przed pandemią było stworzenie szybkiego i sprawnego łańcucha dostaw, który jest bliżej naszych klientów i obniża emisję CO2.

Fabryka w Tczewie produkuje radia i pasma podstawowe dla 4G i 5G i prawdą jest, że części do budowy sieci w Polsce są produkowane w Polsce.

Dużo inwestujemy zarówno w badania i rozwój, jak i produkcję. Mamy 2000 inżynierów oprogramowania pracujących na naszych stronach badawczo-rozwojowych w Krakowie i Łodzi. To sprawia, że ​​Polska jest drugą co do wielkości witryną badawczo-rozwojową po Szwecji. W 2019 roku rozszerzyliśmy naszą produkcję w Tczewie o produkcję urządzeń 4G i 5G na rynek europejski. Polska jest wyjątkowa w Europie pod względem badań i rozwoju 5G oraz produkcji 5G, co czyni ją jednym z wiodących europejskich innowatorów 5G. To naprawdę dowodzi, że Polska jest ważnym krajem dla Ericsson

Polski operator Plus ogłosił, że uruchomił pierwszą w Polsce sieć 5G w urządzeniach Ericsson - czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?

Tak, Plus uruchomił pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce, wykorzystując technologię radiową i rdzeniową firmy Ericsson. Jest zbudowany przy użyciu TDD 2600 MHz, przy czym Plus posiadał 50 MHz widma. Oznaczało to, że Plus może uruchomić 5G w tym wyższym paśmie częstotliwości przed aukcjami 5G dla pasm częstotliwości od 3,4 GHz do 3,8 GHz. Współpracowaliśmy z Plus nad koncepcją, testując z pilotem i umożliwiając Plus uruchomienie 5G w Polsce na 100 lokalizacjach w 7 miastach.

Jak zbudowana jest taka sieć?

Ponieważ platforma Ericsson jest przyszłościowa, wystarczyło jedno nowe radio na każdej stronie do obsługi TDD 2600 MHz i zbudowano sieć 5G. W przyszłości radiotelefony 4G będą również obsługiwać 5G dzięki unikalnej technologii Ericsson o nazwie Spectrum Sharing.

Czy różni się od poprzednich generacji?

5G różni się od poprzednich generacji technologii. Koncentracja na przemyśle sprawia, że ​​jest inaczej. Ericsson przewiduje, że do 2025 r. Będzie 2,8 miliarda abonentów, dzięki czemu 5G będzie najszybciej rozwijającą się technologią na świecie.

