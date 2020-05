Maseczki z Chin zalały australijskie plaże

Mieszkańców nadmorskich miejscowości zaskoczył w weekend widok plaż pokrytych maskami, plastikowymi pojemnikami i innymi przedmiotami. Jak relacjonuje "The Guardian", ruszyli oni tłumnie aby posprzątać to, co morze do tej pory wyrzuciło na brzeg.

Statek zawrócił do portu

Urzędnicy australijskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Morskiego otrzymali już zgłoszenie o maseczkach wyrzucanych na plaże na północ od Sydney.

ZOBACZ: Komisja Europejska zdecydowała o zniszczeniu 1,5 mln maseczek

"Współgrają z modelami prądów morskich i pozycjami wymienionymi w manifeście statku" - poinformował Allan Schwartz, dyrektor operacyjny AMSA.

