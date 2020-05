Konopie indyjskie chronią przed koronawirusem? Trwają badania

Wirus, który wywołuje chorobę COVID-19 wnika do komórek w płucach – tam zagnieżdża się, a następnie rozprzestrzenia. Zdaniem kanadyjskich naukowców niektóre substancje zawarte w konopiach mogą zmniejszyć to działanie.

"Oddziaływanie konopi na koronawirusa wiąże się z prowadzonymi wcześniej badaniami nad ich wpływem na zapalenie stawów, chorobę Crohna, raka i inne schorzenia" - przyznał w wiadomości skierowanym do DW Igor Kovalchuk, profesor nauk biologicznych na uniwersytecie w Lethbridge w Kanadzie.

Kluczem do sukcesu w walce z COVID-19 ma być wyhodowana przez zespół kanadyjskich naukowców specjalna odmiana konopi. Swoje doniesienia przedstawili w artykule, który nie został jeszcze fachowo zrecenzowany.

Ich przypuszczenia świadczą o tym, że roślina działa podobnie jak nikotyna, która z kolei została uznana przez francuskich badaczy za pomocną w walce z COVID-19.

Duże znaczenie jednego receptora

Koronawirus wnika do naszego organizmu za pomocą receptora ACE2, który jest umiejscowiony m.in. w tkance płucnej, nerkach, jamie ustnej i nosie.

"Jeżeli w tkance nie ma receptora ACE2, koronawirus nie może do niej wniknąć" – tłumaczył prof. Kovalchuk. W tym, by ograniczyć jego obecność, pomóc mają właśnie konopie indyjskie, a dokładnie kannabinoidy znajdujące się w roślinach. Ich zadaniem jest zmniejszenie zachowania się wspomnianego receptora – i to za ich sprawą podatność na zarażenie się koronawirusem ma zostać osłabiona.

Naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że istotny w tym procesie jest gatunek konopi sativa. To właśnie on zawiera dużą ilość kannabidiolu (CBD). Z odmiany udało się wyodrębnić aż 13 składników, które według kanadyjskich badaczy, wpływają na zachowanie się receptora ACE2.

Medyczne zastosowanie a realia



Jak stwierdził prof. Igor Kovalchuk, zastosowanie konopi w medycynie, "w dalszym ciągu napotyka przeszkody". Problem pojawia się głównie w kwestii finansowania prac. To jednak, zdaniem profesora, nie powinno zahamować, sprawdzania tego, czy roślina rzeczywiście jest "wartościowym uzupełnieniem" sposobów na walkę z wirusem.

Powodem opieszałości ze strony polityków i niechęci społeczeństwa jest przekonanie, że wykorzystywanie medycznych konopi, może okazać się furtką do zalegalizowania marihuany. Takie przypuszczenia mają m.in. brytyjscy naukowcy. Ale obawy są również obecne po stronie lekarzy. Medycy obawiają się, że lekarstwa zawierające konopie indyjskie, mogą doprowadzić do uzależnienia ich pacjentów.

W całej sprawie dobrym rozwiązaniem byłoby wspólne odnalezienie złotego środka. O tym wspomniał również Chris Albertyn, który jest kierownikiem laboratorium badawczego przy Kolegium Królewskim w Londynie. Specjalista pracuje m.in. nad zwalczaniem demencji za pomocą konopi.

Konieczne testy kliniczne



Albertyn, stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jednej metody sposobu badań nad kopią indyjską dla całego świata. Dodatkowo ze względu na obecną opinie publiczną, jak na razie, naukowcy powinni być "szczególnie ostrożni" w przedstawianiu wyników swoich badań związanych z właściwościami tej rośliny.

Kierownik laboratorium badawczego przy Kolegium Królewskim w Londynie docenił pracę Kanadyjczyków w szukaniu nowej broni do walki z koronawirusem. Natomiast zaznaczył, że do tego, by ich praca bezpośrednio pomogła chorym w walce z COVID—19 jest jeszcze długa droga. Badania potrzebują m.in. testów klinicznych.

