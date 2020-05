Richard Branson wystrzelił rakietę, aby umieścić ją na orbicie. Nie udało się

Podczas próby dokonanej nad Pacyfikiem, w pobliżu wybrzeży Kalifornii, rakietę nazwaną LauncherOne na wysokość ok. 9 km wyniósł pod skrzydłem samolot Boeing 747 Jumbo. Maszyna ta, nazwana Cosmic Girl (Kosmiczna Dziewczyna), jest specjalnie przystosowana do eksperymentu. Wystartowała z bazy lotniczej i kosmodromu Mojave na pustyni o tej samej nazwie.

"Osiągnęliśmy wiele celów, chociaż być może nie wszystkie"

Pocisk pomyślnie oddzielił się od samolotu i odpalił silnik jednak doszło wówczas do niesprecyzowanej bliżej "anomalii", która zmusiła do zakończenia eksperymentu - poinformowało Virgin Orbit. Samolot powrócił bezpiecznie do bazy.

"Dowiemy się więcej kiedy nasi inżynierowie przeanalizują górę danych, jakie dzisiaj zebraliśmy. Osiągnęliśmy dzisiaj wiele celów, jakie sobie wyznaczyliśmy, chociaż być może nie wszystkie. Dokonaliśmy jednak wielkiego kroku. Nasza następna rakieta już czeka i kolejna próba zostanie podjęta wkrótce" - oświadczyła firma.

Branson chce przy pomocy swojej firmy przechwycić część powstającego lukratywnego rynku wprowadzania na orbitę niewielkich satelitów. Utworzona przez niego Virgin Group kontroluje ponad 400 przedsiębiorstw z różnych dziedzin, w tym nawet fonograficznej (Virgin Records).