Uciążliwe sąsiedztwo jednostki policji. Nie mogą spać przez psy

- Kojce przylegają do ściany mojego budynku, szczekanie wychodzi zza muru, odbija się od jednego z budynków i idzie prosto w nasze okna. W ciągu dnia to się dzieje i potem zdarzało się, że i do 3 rano te psy normalnie ujadały. Do lekarza poszedłem, to mi przepisał środki nasenne – mówi pan Eugeniusz.

- Psy wyją bez przerwy, wcale nie można tu posiedzieć, porozmawiać, telewizji obejrzeć. Któregoś dnia nad ranem to się wystraszyłam. W pewnym momencie zaczęły tak szczekać, jakby ktoś chodził po mieszkaniu. Przyjechał też syn z Holandii. Mieszkał tu przez święta i stwierdził, że to nie do wytrzymania – dodaje pani Lidia.





Wideo: Policyjne psy nie dają im spać. „Jakbyśmy z nimi mieszkali”

Nagrania szczekających psów przekazujemy Łukaszowi Wacławskiemu, który zawodowo zajmuje się trenowaniem psów. W jego opinii psy policyjne z Łukowa coś musi niepokoić.

"Jakby je coś niepokoiło"

- Tak jakby te psy coś niepokoiło, coś w otoczeniu pojawiało się, co je niepokoi. Jest jakiś ruch uliczny, było trochę słychać przejeżdżające pojazdy. Później sytuacja się powtarza i pies szczeka w sposób kompulsywny, który może przeszkadzać – ocenia.

Policjanci z Łukowa nie chcieli nam psów pokazać, ale przyznają że problem znają. Pan Eugeniusz interweniował u nich wielokrotnie. Jednak mundurowi mówią, że psy szczekać muszą i niewiele na to można poradzić.

- To są zwierzęta, które mają taką naturę, psy zazwyczaj szczekają, nie jest to tylko nasz problem, wielu miłośników psów ma je w domu i niestety te psy szczekają. Są u nas na stanie dwa psy: 3-letni owczarek belgijski i 4-letni owczarek niemiecki. Przeszły specjalistycznie szkolenie, to psy patrolowo-tropiące – informuje Marcin Jóźwik z policji w Łukowie.

"Rozumiemy posiadaczy psów"

Reporter "Interwencji": Pan sobie zdaje sprawę, że gdyby to nie były psy policyjne, a to nie była jednostka policji, to pewnie taki opiekun dostałby od policji mandat.

Jóźwik: Rozumiemy posiadaczy psów, staramy się wytłumaczyć też sąsiadom. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby właściciel psa był przez nas represjonowany, żeby był karany za to, że jego pies szczeka.

Problem uciążliwych psów policyjnych przedstawiamy prawniczce. Okazuje się, że prawdopodobnie jedynym wyjściem z sytuacji będzie pozwanie policjantów do sądu.

"Nikt nie stoi ponad prawem"

- W takiej sytuacji pamiętajmy, że nikt nie stoi ponad prawem i jest wiele opcji, z których można skorzystać. Zawsze możemy skierować sprawę do sądu cywilnego, możemy złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych, bo nasza cisza, spokój, wypoczynek, to jest dobro osobiste każdego z nas – mówi adwokat Katarzyna Stankiewicz.

Pan Eugeniusz mówi, że wolałby uniknąć sporu sądowego. Niestety próby polubownego załatwienia sprawy nie przyniosły żadnych rezultatów. Policyjne psy nadal zatruwają życie pary emerytów.

- To pies jest ważniejszy od człowieka? Z żoną sobie w tej chałupce siedzimy, a tak jakbyśmy z psami mieszkali – podsumowuje pan Eugeniusz.

