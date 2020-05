Nowy głos nawigacji w Google Maps. Człowieka zastąpiła "bezduszna maszyna"

Google Maps to najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Przez lata głosem kojarzonym z nią był ten należący do Jarosława Juszkiewicza. Od niedawna zastępuje go automat.

Mężczyzna poinformował o zmianie na Facebooku. Z tej okazji nagrał zabawny filmik, w którym - za pomocą obrazków - uczy rozpoznawać strony świata. To nawiązanie do słów wypowiadanych przez niego w aplikacji. "Kieruj się na zachód" (wschód, północ, południe) - mówił tuż po starcie.

"Zostałem zastąpiony przez bezduszną maszynę"



- Jak wiecie, kilka dni temu zostałem zastąpiony przez bezduszną maszynę, która co prawda może doprowadzi was do celu, ale nigdy nie powie wam jak rozpoznać kierunki świata - podkreślił w opublikowanym wideo.



"Ten głos robota jest irytujący"



Internauci krytykują decyzję firmy. W komentarzach wspierają Juszkiewicza i narzekają na metaliczne brzmienie robota.



"Właśnie wczoraj jechałam na Google Maps i nie mogłam się odnaleźć, ten głos robota jest tak irytujący" - czytamy.

"Dziękuję w imieniu podróżnych za setki kilometrów, za kierunki świata nawet na parkingach galerii handlowych, za dotarcie do wszystkich celów. Stał się Pan chyba częścią kultury która była z nami od czasów pierwszych smartfonów z mapą. I tak jak tu napisało kilka osób... Aż się łezka zakręciła..." - zauważa inny fan lektora.



Głos Jarosława Juszkiewicza cały czas możemy usłyszeć w nawigacji Yanosik ostrzegającej przed fotoradarami.

