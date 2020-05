Betonoza w Bartoszycach. Wyrwali drzewa, które działają jak klimatyzatory

"Betonoza" atakuje. Tym razem jej ofiarą padła zieleń na rynku w Bartoszycach. Stare, rosłe drzewa wyrwano, zastępując młodymi, posadzonymi w skrzyniach. Mieszkańcom się podoba. Autorka projektu broni się, że placu nie wybetonowano, tylko wyłożono o wiele szlachetniejszym od niego granitem, ale ciężko się oprzeć wrażeniu, że to "betonowa pustynia". Materiał Michała Kwiatkowskiego.

Dawniej na rynku w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) było więcej zieleni. Chociaż niektórzy uważają, że "teraz to wygląda bardziej estetycznie". Takie głosy przeważają wśród mieszkańców. Dyskusję można by więc na tym zakończyć, ale byłaby to droga na skróty.

- W Polsce betonujemy rynki i inne przestrzenie miejskie od przynajmniej kilkunastu lat. Często niestety jest to związane z funduszami unijnymi, które są wykorzystywane w sposób nieprzemyślany - mówi Jan Mencwel, aktywista miejski i przewodniczący stowarzyszenia "Miasto jest nasze".

Ratunek podczas skwaru

Przykłady z kraju można niestety mnożyć. O gustach się nie dyskutuje, lecz o prawach fizyki można. Klepisko z przetrzebioną zielenią gwarantuje latem skwar nie do wytrzymania. A w okresie letnim mamy coraz wyższe temperatury. Niektórzy z mieszkańców liczą na to, że kiedy już młode drzewka podrosną, będą ochroną przed upałami.

Drzewa w mieście działają jak klimatyzatory. Jedno jest w stanie w ciągu doby uwolnić do 400 litrów wody; ale jest warunek, to musi być duże, rozłożyste drzewo - a takich na placu Bartoszycach już nie znajdziemy.

Przy trzydziestostopniowym upale słońce rozgrzewa powietrze nad asfaltem do 55 stopni Celsjusza, nad betonem do 45 stopni, nad trawą jest zaledwie dwa stopnie cieplej, a pod drzewem cztery stopnie chłodniej.

- Drzewa sadzone na miedzach i nieużytkach powodują, że ta gleba jest lepiej związana, spowalniają odpływ wód, również potrafią w swoim cieniu obniżać temperaturę otoczenia. To wszystko tak naprawdę działa na korzyść rolnika - podkreśla rolnik Patryk Kokociński.

Stąd pomysł posadzenia 180 młodych drzewek w Grodzisku Wielkopolskim w ramach Programu Czysta Polska.

- Postanowiliśmy przywrócić ten krajobraz, bo wszyscy wspominali go z sentymentem, jak było pięknie, bo były te wierzby, a teraz wszystko zostało wycięte - dodaje Kokociński. Jak na ironię - autorka projektu nowego rynku w Bartoszycach też odwołuje się do tradycji.

