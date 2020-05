Tir miał wieźć kukurydzę. Było na nim 28 ton marihuany [WIDEO]

To miała być rutynowa kontrola. W Ponta Porã, przy granicy z Paragwajem, policjanci brazylijskiej drogówki postanowili sprawdzić ciężarówkę, której kierowca zachowywał się podejrzanie. Według listów przewozowych tir przewoził ładunek kukurydzy. Okazało się jednak, że na naczepie było 28 ton marihuany. To rekordowy transport przechwycony w tym kraju.

Policjanci, którzy zatrzymali się w pobliżu hotelu w Ponta Porã przy granicy z Paragwajem, zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Wylegitymowany miał przy sobie prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami ciężarowymi.

Funkcjonariusze postanowili śledzić mężczyznę i ruszyli za nim, kiedy odjechała z miasta ciężarowym Volvo FH z trzyosiową naczepą.

ZOBACZ: Uciekając przed policją wyrzucił z auta plecak z marihuaną

Kiedy zatrzymali transport i przystąpili do kontroli ładunku - tir miał przewozić kukurydzę - szybko odkryli, że ziarna przykrywają dużą liczbę pakunków. Po ich sprawdzeniu okazało się, że znajduje się w nich marihuana. Dokładnie 28 ton.

To największy potwierdzony oficjalnie transport narkotyków, jaki dotychczas odkryto w Brazylii. 38-letni kierowca na przesłuchaniu zeznał, że odebrał już załadowany samochód i miał do pokonania jeszcze 1400 km. Deklarował, że jechał do São Leopoldo nad Atlantykiem.

ZOBACZ: Hodował konopie indyjskie. W prokuraturze powiedział, że ma koronawirusa

Kierowca trafił do aresztu. Trwa śledztwo mające wyjaśnić, skąd pochodził towar i kto miał być jego odbiorcą. Na razie pewne jest jedynie, że zatrzymany tir jechał w stronę Paraná - jeden z 26 brazylijskich stanów, położony na południu kraju.

Polícia Rodoviária Federal Funkcjonariusze zabezpieczają odkryty ładunek na naczepie ciężarówki

WIDEO - Zginęli, bo "nie żałowali za grzechy". Znaleziono zmasakrowane ciała ciężarnej i pięciorga dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl