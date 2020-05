43-letni piłkarz, legenda AJ Auxerre, zginął w tragicznym wypadku

Fabrice Lepaul po wypadku, do którego doszło w Baldenheim w Alzacji w północno-wschodniej Francji, natychmiast został przewieziony do szpitala. Lekarze kilkadziesiąt godzin walczyli o jego życie, ale niestety nie udało im się go uratować.

O śmierci 43-latka poinformował jego były klub AJ Auxerre.

L'AJ Auxerre pleure la disparition de l'un de ses anciens joueurs.



Fabrice Lepaul, joueur de l'AJA de 1990 à 1998 puis de 2000 à 2002, est décédé suite à un tragique accident de la route.



Nous adressons toutes nos condoléances et notre soutien à la famille de Fabrice. pic.twitter.com/DlRyUqEmNK — AJ Auxerre (@AJA) May 23, 2020

Lepaul w 1996 roku roku w barwach AJ Auxerre sięgnął po tytuł mistrza Francji. Był też członkiem kadry do lat 16, która zajęła czwarte miejsce na mistrzostwach Europy. W AJ grał do 1998 roku. Później występował jeszcze m.in. w AS Saint-Etienne czy AS Cannes.

Kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego złożyły również inne francuskie kluby, w których występował.

L'AS Cannes présente ses plus sincères condoléances à la famille Lepaul dans cette tragédie. Nous sommes de tout cœur avec vous 😢🙏 pic.twitter.com/FYTM3boHNm — AS Cannes_Officiel (@ASCannes1902) May 23, 2020

Francuskie media przypominają, że wpływ na załamanie jego formy miał pierwszy w jego życiu poważny wypadek, do którego doszło w 1997 roku

Lepaul z futbolem pożegnał się definitywnie w 2012 roku, w ostatnich sezonach występował amatorsko w lokalnych klubach.

Piłkarzem jest również jego 20-letni syn, Esteban. Gra w drużynie rezerw Olympique'u Lyon.

