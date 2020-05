Prokuratura bada sprawę zabójstwa pięciolatki. Zatrzymano matkę

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko poinformował w piątek, że chrzanowska prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące zabójstwa pięcioletniej dziewczynki.

Z przekazanych informacji wynika, że ze względu na stan zdrowia nie można na razie przesłuchać Moniki R., matki dziecka, która trafiła do szpitala z ranami ciętymi rąk i nóg oraz raną kłutą brzucha, a która została zatrzymana w związku z tą sprawą. Według ustaleń, przyznała się ona babci dziecka do zabójstwa.

Monika R. leżała z córką w łóżku

To właśnie babcia odkryła ciało dziewczynki w domu w Zagórzu (pow. chrzanowski). W czwartek rano weszła ona do pokoju zajmowanego przez jej córkę i wnuczkę, które zastała leżące w łóżku, co nie wzbudziło jej podejrzeń. Kiedy kobieta weszła do pomieszczenia ponownie, jej córka oznajmiła, że zabiła dziewczynkę.

ZOBACZ: Znaleziono ciało wnuczki Roberta Kennedy'ego. Trwają poszukiwania jej syna

Zawiadomiona została policja i prokuratura, a na miejscu, z udziałem techników kryminalistyki i biegłego lekarza sądowego, przeprowadzone zostały prokuratorskie oględziny. Jak przekazał prok. Hnatko, zabezpieczono tam "liczne ślady kryminalistyczne". Z kolei ciało dziecka przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie w celu przeprowadzenia sekcji; zlecono także wykonanie badań toksykologicznych.

Kobieta została zatrzymana

Matka zmarłej dziewczynki Monika R. została zatrzymana procesowo; zabezpieczono także jej odzież. Z uwagi na obrażenia ciała, kobieta przewieziona została do szpitala powiatowego. - Wymagała interwencji chirurgicznej - wskazał prok. Hnatko. Od kobiety pobrano również krew do badania na obecność alkoholu lub substancji odurzających.

- Nadal nie można wykonać czynności procesowych z udziałem zatrzymanej z uwagi na proces terapeutyczny. Nie uzyskano informacji, kiedy czynności takie mogą zostać wykonane - wyjaśnił rzecznik. Jak dodał, prokurator prowadzący może je przeprowadzić na terenie szpitala.

WIDEO - Wkrótce możliwa organizacja wesel. Wiceminister ujawniła szczegóły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP