Premier: ministrowi Szumowskiemu należy się order

- Panu ministrowi Szumowskiemu należy się największy order, jaki ja sobie mogę wyobrazić, ponieważ właśnie jego działania pozwoliły nam podjąć najbardziej rozsądne decyzje - odpowiedział Morawiecki.

Premier stwierdził, że to "gigantyczna pracowitość" szefa resortu zdrowia pozwoliła rządowi podejmować odpowiednie decyzje.

ZOBACZ: Maseczki o wątpliwej jakości. Ministerstwo wyjaśnia sprawę wraz z rządem Chin

- Najbogatsze kraje nie potrafiły sobie poradzić z epidemią koronawirusa w taki sposób, jak my. Bardzo dziękuję panu ministrowi zdrowia za takie znakomite działania i takie decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy dla ochrony Polaków - dodał Morawiecki.

"Przy przyznawaniu pieniędzy Szumowskim były nieprawidłowości"

- Przy przyznawaniu firmom należącym do rodziny Szumowskich pieniędzy w ramach dotacji dochodziło do nieprawidłowości, pieniądze te były przyznawane w warunkach konfliktu interesów - mówili na piątkowej konferencji prasowej posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński.

Posłowie KO informowali w piątek o wynikach interwencji poselskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącej nieprawidłowości mających, według nich, miejsce w przyznawaniu dotacji naukowych projektom spółki Szumowski Investments.

- Mamy wrażenie, że na każdym etapie przyznawania środków podmiotom związanym z rodziną Szumowskich dochodziło do nieprawidłowości - powiedział Szczerba.

ZOBACZ: Majątek żony? Szumowski odpowiada na zarzuty KO

Polegało to, jak mówił, na "gigantycznym konflikcie interesów": ekspertem i członkiem komisji przyznającej w NCBR środki w ramach "szybkiej ścieżki" był Marcin Szumowski, brat obecnego ministra zdrowia, a ta sama komisja oceniała wnioski spółki, należącej do niego samego i Łukasza Szumowskiego.

"To jest sytuacja niebywała"

- To jest sytuacja niebywała - mówił Szczerba. - W tej sprawie zostały wszczęte kontrole na wniosek szefa CBA w rządach PiS - dodał. Sprawa ta jest też, dodał, w prokuraturze od 2016 roku, ale cały czas na etapie postępowania przygotowawczego.

- W państwie prawa nie może dochodzić do takich sytuacji, że w sposób niejasny dochodzi do budowania fortun rodzinnych - powiedział Szczerba.

- To syndykat dziwnych interesów rodzinnych partii rządzącej - dodawał Joński. - Chcę z tego miejsca zaapelować do polityków PiS, ze szczególnym uwzględnieniem pana premiera Morawieckiego i pana ministra Szumowskiego, aby ujawnili swoje majątki. Niech pokażą to co skrywają, to co zapisali na żonę - powiedział Joński.

Dodał, że jako posłowie dowiedzieli się też o innej firmie, powiązanej z rodziną Szumowskich, która otrzymała 24 miliony zł dofinansowania. Nazwę tej firmy posłowie KO mają podać na kolejnej konferencji prasowej, po kontroli w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie udali się bezpośrednio po spotkaniu z dziennikarzami.

- W tej sprawie pojawia się bezpośrednio nazwisko pana ministra Łukasza Szumowskiego - powiedział Szczerba. - Mamy do czynienia z największą aferą polityków i ich rodzin w ostatnich latach, z naszej strony zrobimy wszystko, by każda z tych afer została wyjaśniona - powiedział Joński.