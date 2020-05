Inicjatywa "Zranieni w Kościele" wysłała plakaty parafiom. Pomysł poparł prymas Polski

Do proboszczów wszystkich polskich parafii rzymskokatolickich i greckokatolickich wysłano plakaty Inicjatywy "Zranieni w Kościele" - poinformowali jej autorzy. Prymas Polski abp. Wojciecha Polaka zachęcał do ich wywieszania przed kościołami. Prymas przypominał też księżom, że należy informować wiernych o możliwości kontaktu z telefonem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.

Prymas Polski przypominał kapłanom o tym, by informowali wiernych o możliwości kontaktu z telefonem wsparcia prowadzonym przez świeckich katolików dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.



Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Inicjatywy "Zranieni w Kościele" Zbigniew Nosowski, wysyłka plakatów była przygotowywana od kilku miesięcy. Miała odbyć się w połowie marca br., po przewidywanym spotkaniu przedstawicieli Inicjatywy z biskupami podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski. Do spotkania jednak nie doszło, ze względu na wprowadzony w kraju reżim sanitarny.

- Następnie znacząco ograniczono liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach, wstrzymaliśmy się więc z wysyłką plakatów o kilka tygodni - zaznaczył Nosowski.

Do proboszczów wszystkich polskich parafii wysłane zostały plakaty Inicjatywy „Zranieni w Kościele” i list #DelegatKEP abp. Wojciecha Polaka zachęcający do ich wywieszania.



"Dzieło katolików świeckich"



Druk i wysyłkę plakatów sfinansowała Fundacja Świętego Józefa powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Akcję poprzedził list delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży skierowany do wszystkich biskupów diecezjalnych, wysłany 12 maja. Następnie - za pośrednictwem kurii diecezjalnych - do każdej parafii w Polsce zostały przesłane plakaty Inicjatywy "Zranieni w Kościele".



Do proboszczów trafił równocześnie list prymasa Polski, zachęcający duchownych do wsparcia telefonu zaufania poprzez wywieszenie plakatu, ogłoszenia duszpasterskie, umieszczenie informacji na stronie internetowej parafii oraz w mediach społecznościowych.



W liście do księży abp Wojciech Polak podkreśla, że "Zranieni w Kościele" to "dzieło katolików świeckich będące wyrazem ich odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła". Dzięki niemu "osoby skrzywdzone zostają wysłuchane i otrzymują anonimowe, bezpłatne, dyskretne i profesjonalne wsparcie, w tym rzetelną informację o tym, gdzie uzyskać pomoc (psychologa, prawnika, duszpasterza) i w jaki sposób zgłosić przestępstwo do właściwych instytucji państwowych i kościelnych".



Najstarsza dzwoniąca to 82-letnia kobieta



Prymas podkreśla też fakt, że "na wtorkowe dyżury zgłaszają się również rodziny osób pokrzywdzonych, a także ludzie, dla których ten kryzys w Kościele stał się powodem zgorszenia i smutku". Dodaje, że osoby skrzywdzone przez duchownych "właśnie we wspólnocie Kościoła, w której zostały zranione, być może przed wielu laty, powinny obecnie znaleźć wysłuchanie, poradę i pomoc, które umożliwią im wychodzenie z przeżywanej traumy".

Rzecznik Inicjatywy "Zranieni w Kościele" dodaje: - Zapewne jest jeszcze wiele osób skrzywdzonych, które do dziś z trudem żyją z tą tajemnicą. Najstarsza dzwoniąca do nas osoba to 82-letnia kobieta, która opowiadała o swoich przeżyciach, gdy była nastolatką… Tacy skrzywdzeni ludzie znajdują się także w środowiskach czy miejscowościach, do których nie byliśmy w stanie dotrzeć poprzez dotychczasowe kanały informowania o działającym telefonie wsparcia. Liczymy, że dzięki parafiom informacja o wtorkowych wieczornych dyżurach pod numerem 800 280 900 dotrze przynajmniej do części z tych osób. Gdyby zaś okazało się, że liczba telefonów gwałtownie wzrośnie, jesteśmy gotowi błyskawicznie rozszerzyć zakres naszych dyżurów.



Propozycja sformułowania ogłoszenia



Do listu prymasa Polski dołączono także propozycję sformułowania ogłoszenia duszpasterskiego: "W gablocie parafialnej znajduje się informacja o Inicjatywie »Zranieni w Kościele«. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie kościelnej, czynny w każdy wtorek od godz. 19 do 22. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy".



Inicjatywa "Zranieni w Kościele" została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium "Więzi" i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

